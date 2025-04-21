NBA》狀元大熱門佛拉格宣布參加選秀！ 模板是「天下第二人」

來自杜克大學的狀元大熱門宣布投身今年NBA選秀。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕來自杜克大學，今年選秀會上狀元呼聲最高的佛拉格（Cooper Flagg），在今天於社群軟體上宣布自己將投入NBA選秀。

佛拉格早早就被認為是今年選秀會上的狀元大熱門，曾是五星高中生並幫助美國拿下U17世界盃金牌的他，在去年就被美國奧運男籃看上，入選奧運靶子隊。

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大學選擇加入名校杜克大學，在今年穿上藍魔鬼球衣的賽季，佛拉格場均可以拿下19.2分、7.5籃板、4.2助攻，三分命中率39%，此外還有1.4抄截與1.4火鍋，帶領球隊打進NCAA4強止步。

選秀網站《nbadraft.net》在球探報告將他的模板比作昔日「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）搭檔，「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen），此外他全能的比賽風格也讓人聯想到塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）、快艇雷納德（Kawhi Leonard），他擁有出色的中距離投籃能力，面對防守壓迫時能迅速出手。此外，身為前鋒的他也有不錯的視野和組織能力，在防守端上他可以防守多個位置，能夠用臂展和敏捷性來阻撓對手。

佛拉格的領袖氣質也被提及，時常在場上激勵隊友，且能夠在關鍵時刻挺身而出。《ESPN》則提到，佛拉格的比賽風格與皮朋類似，特別是能夠防守多位置的功能性以及進攻端上的組織能力，同時佛拉格的外線還展現出比皮朋更高的潛力，在現代籃球來說是相當具有價值的球員。

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