晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》狀元大熱門佛拉格宣布參加選秀！ 模板是「天下第二人」

2025/04/21 23:14

來自杜克大學的狀元大熱門宣布投身今年NBA選秀。（資料照）來自杜克大學的狀元大熱門宣布投身今年NBA選秀。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕來自杜克大學，今年選秀會上狀元呼聲最高的佛拉格（Cooper Flagg），在今天於社群軟體上宣布自己將投入NBA選秀

佛拉格早早就被認為是今年選秀會上的狀元大熱門，曾是五星高中生並幫助美國拿下U17世界盃金牌的他，在去年就被美國奧運男籃看上，入選奧運靶子隊。

大學選擇加入名校杜克大學，在今年穿上藍魔鬼球衣的賽季，佛拉格場均可以拿下19.2分、7.5籃板、4.2助攻，三分命中率39%，此外還有1.4抄截與1.4火鍋，帶領球隊打進NCAA4強止步。

選秀網站《nbadraft.net》在球探報告將他的模板比作昔日「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）搭檔，「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen），此外他全能的比賽風格也讓人聯想到塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）、快艇雷納德（Kawhi Leonard），他擁有出色的中距離投籃能力，面對防守壓迫時能迅速出手。此外，身為前鋒的他也有不錯的視野和組織能力，在防守端上他可以防守多個位置，能夠用臂展和敏捷性來阻撓對手。

佛拉格的領袖氣質也被提及，時常在場上激勵隊友，且能夠在關鍵時刻挺身而出。《ESPN》則提到，佛拉格的比賽風格與皮朋類似，特別是能夠防守多位置的功能性以及進攻端上的組織能力，同時佛拉格的外線還展現出比皮朋更高的潛力，在現代籃球來說是相當具有價值的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中