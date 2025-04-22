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MLB》前道奇少主投出轉隊代表作！ 畢爾勒睽違1079天繳出7局好投

2025/04/22 08:24

畢爾勒。（法新社）畢爾勒。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昔日道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）去年以1年2105萬美元（約新台幣6.8億）的高薪短約轉戰紅襪，今天先發對戰白襪繳出轉隊代表作，投出7局9K失1分的優質好投，助隊以4：2擊敗白襪，畢爾勒收下本季第3勝。

波士頓馬拉松邁入第129屆，如往例在每年4月第3個星期一的愛國者日（Patriots' Day）舉辦，為此，紅襪今天與白襪的比賽提前在早上11點10分開打，畢爾勒也提早入住距離球場步行可達的飯店，他透露自己在6點45分就起床，7點多就前往球場準備。

畢爾勒雖然在首局就先掉了1分，但隊友瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）2局下砲轟白襪24歲右投坎農（Jonathan Cannon）追平戰局，紅襪第3局靠著「故事哥」史托瑞（Trevor Story）、坎貝爾（Kristian Campbell）的安打串連，單局攻下3分超前。

畢爾勒2、3兩局都出現得點圈有人的危機，但他都順利化解，力保不失分，今天主投7局用100球，被敲4安無失分，另有9次三振和3次保送，防禦率降至4.23。畢爾勒此役的投球局數、用球數和三振都是本季最佳，這也是他自2022年5月8日以來，再度投滿7局。

白襪外野手班尼泰迪（Andrew Benintendi）8局上砲轟前東家追回1分，但仍難挽頹勢，查普曼（Aroldis Chapman）和史雷頓（Justin Slaten）順利守成，紅襪終場以4：2擊敗白襪，畢爾勒進帳本季第3勝，6局失4分的坎農苦吞3連敗，至今一勝難求。

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