MLB》生涯對戰道奇表現亮眼 今永昇太明能否再度壓制「爸爸大谷」引關注

大谷翔平和今永昇太。（資料照合成圖）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明天起將在客場與小熊交手2場，小熊首戰派出當家日籍王牌左投今永昇太掛帥先發，將再度對決道奇日籍二刀流球星大谷翔平上演「日本內戰」，今永能否再度壓制道奇和大谷值得關注。

今永昇太過去曾3度先發對戰道奇，表現都十分亮眼，累積15局飆出9K失3分，拿下1勝0敗、防禦率1.80的佳績，在今年東京巨蛋舉辦的海外開幕戰，他繳出4局無安打無失分的比賽，也成功壓制大谷翔平，兩人過去曾2度交手，今永累積7打數沒有被敲出任何安打，完全封鎖大谷。今永昇太本季先發5場，累積2勝1敗、21次三振，防禦率為2.22。

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道奇明天將推出27歲火球男梅伊（Dustin May），他將力拚本季第2勝，本季出賽3場，拿下1勝1敗，共投17局失5分，2分為責失分，投出14次三振，防禦率為1.06，被上壘率為0.765，被打擊率0.119。

大谷翔平喜迎愛女後的首戰繳出3支0，明天出賽是否有「娶某前、生囝後」的運氣值得關注，期待大谷能發揮「老爸之力」（Dad Strength）」。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前笑說，「翔平現在的擊球很驚人了，如今他是一名父親了，我們可能會看到一些擊球初速120英哩的擊球，那會是前所未有的場面。」

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