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NBA》坦言低估東契奇對達拉斯球迷的重要性 獨行俠總管老實說

2025/04/22 08:23

東契奇。（資料照，法新社）東契奇。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠在今年2月初做出驚天交易案，把當家球星東契奇（Luka Doncic）送去湖人，換來明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis），引起球界震撼。獨行俠最後在例行賽以西部第10作收，並在附加賽敗給灰熊，沒有闖進季後賽。獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今天受訪坦言，低估球迷對東契奇深厚的感情。

《美聯社》報導，在這筆交易案完成後的兩個半月內，獨行俠球迷多次高喊「開除Nico」，要求他下台。哈里森仍堅信這筆交易是為了打造一支具備爭冠球隊的正確決定。

哈里森今在球季結束的記者會上表示，「我知道Luka對球迷來說很重要，但我沒想到會重要到這種程度。」

哈里森原本認為，戴維斯如果能和明星後衛厄文（Kyrie Irving）、K.湯普森（Klay Thompson）、華盛頓（P.J. Washington）、萊福利（Dereck Lively II），能一起健康打完賽季，但這5名選手從未同時上場比賽。厄文還因左膝十字韌帶撕裂，球季提前報銷。

獨行俠總管哈里森。（資料照，美聯社）獨行俠總管哈里森。（資料照，美聯社）

「我們認為那是一支具備爭冠實力的球隊，如果打出高水準的表現，應該就能平息一些批評聲。」哈里森說，「但很遺憾，我們沒能作到，所以這種狀況會持續下去。」哈里森認為，「其實我們只要恢復健康，認為現有的陣容具備爭冠實力，我們完全期待下賽季Kyrie能歸隊。」

哈里森多次表示獨行俠要靠防守贏得冠軍，為這筆驚天交易案辯護。而東契奇近日接受《ESPN》專訪時，表示對哈里森的言論感到「難過」，並說他只向往前看。

哈里森被問及此事時僅說，「我和他的感受是一樣的。我從來沒有說過Luka的壞話，我也只是準備好帶領這支球隊繼續前進。」

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