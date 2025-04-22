MLB》教士3屆打擊王跑壘發生碰撞 因腦震盪進入7天傷兵名單

阿拉耶茲因輕微腦震盪進入7天傷兵名單。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）昨天在與太空人的比賽中因跑壘發生衝撞被抬下場送醫治療，所幸並無大礙，但他被診斷出有輕微腦震盪和頸部拉傷，並觸發腦震盪相關協議，今天被列入7天傷兵名單。

阿拉耶茲昨天在1局上一壘有人時，企圖利用突襲短打上壘，然而全速奔向一壘的他與補位的二壘手杜邦（Mauricio Dubón）發生擦撞，久久無法起身，需要利用擔架才能退場，並隨即將他送往醫院進行檢查，球團指出，他的狀況穩定且意識清晰，四肢也能正常活動。教士終場以3：2險勝，阿拉耶茲還重返球場與隊友一起慶祝。

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教士總教練席爾特（Mike Shildt）透露阿拉耶茲的最新狀況，整體來說，在那樣的情況下，只出現輕微腦震盪和頸部拉傷，已經算是比較樂觀的結果，因為他觸發腦震盪相關協議，球隊將會做更進一步的檢查。

教士少了阿拉耶茲之後，目前已經有5名主力打者進入傷兵名單，分別是柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、梅里爾（Jackson Merrill）、 克里奇（Brandon Lockridge）和海沃德（Jason Heyward），而且5人中有4位都是左打，內野人手也出現短缺，這對教士來說是一大麻煩。

阿拉耶茲本季出賽22場，繳出3轟、25安、7打點的成績，打擊三圍為0.287/.330/.425，OPS（整體攻擊指數）為0.789。

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