MLB》才剛復出又受傷！勇士火球男史崔德因右腿拉傷進15天IL

史崔德。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據球團官方消息指出，勇士近期剛復出的火球男史崔德（Spencer Strider）因右大腿後側拉傷而被放進15天傷兵名單（IL），並從小聯盟3A拉上右投手皮特森（Michael Petersen）。

史崔德去年僅出賽2場，就因右手肘尺側副韌帶（UCL）受傷而進行內部支撐手術（Internal Brace Surgery），直到今年才能上場丟球，而在小聯盟復健賽繳出屠殺級的表現後，在美國時間16日出戰藍鳥迎來傷癒回歸的初登場，並繳出5局失2分的不俗表現，而如今因拉傷必須再度進到傷兵名單。

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從3A拉上來頂替史崔德的皮特森，雖已30歲但直到去年才獲得大聯盟的出賽機會，在2024年效力道奇與馬林魚時，一共繳出3勝1敗1中繼、防禦率5.95的成績，今年轉戰勇士後只在美國時間13日出賽1場，後援2局沒有失分並送出1次三振。

根據大聯盟官網撰文表示，球團可能會在美國時間週二給予皮特森先發機會，另外昨天透過交易從金鶯延攬的前統一獅隊洋投布萊威（Scott Blewett）也有機會登板。

The #Braves today recalled RHP Michael Petersen to Atlanta and placed RHP Spencer Strider on the 15-day injured list, backdated to April 18, with a strained right hamstring. — Atlanta Braves （@Braves） April 21, 2025

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