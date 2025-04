MLB》才剛復出又受傷！勇士火球男史崔德因右腿拉傷進15天IL

史崔德。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據球團官方消息指出,勇士近期剛復出的火球男史崔德(Spencer Strider)因右大腿後側拉傷而被放進15天傷兵名單(IL),並從小聯盟3A拉上右投手皮特森(Michael Petersen)。

史崔德去年僅出賽2場,就因右手肘尺側副韌帶(UCL)受傷而進行內部支撐手術(Internal Brace Surgery),直到今年才能上場丟球,而在小聯盟復健賽繳出屠殺級的表現後,在美國時間16日出戰藍鳥迎來傷癒回歸的初登場,並繳出5局失2分的不俗表現,而如今因拉傷必須再度進到傷兵名單。

從3A拉上來頂替史崔德的皮特森,雖已30歲但直到去年才獲得大聯盟的出賽機會,在2024年效力道奇與馬林魚時,一共繳出3勝1敗1中繼、防禦率5.95的成績,今年轉戰勇士後只在美國時間13日出賽1場,後援2局沒有失分並送出1次三振。

根據大聯盟官網撰文表示,球團可能會在美國時間週二給予皮特森先發機會,另外昨天透過交易從金鶯延攬的前統一獅隊洋投布萊威(Scott Blewett)也有機會登板。

