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MLB》小聯盟僅打32場的運動家大物升大聯盟 曾在U12擊敗台灣隊

2025/04/22 09:12

柯茲。（資料照，法新社）柯茲。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家去年選秀會首輪第4順位選進的大物強打柯茲（Nick Kurtz），他在小聯盟生涯只打32場比賽，根據《ESPN》報導，柯茲將升上大聯盟舞台，預計會是在美國時間週三登錄進球隊名單。

柯茲是來自威克森林大學的強力左打者，上季在小聯盟1A、2A合計出賽12場，交出4轟、13分打點，打擊率3成68的成績。柯茲在今年小聯盟3A持續展現優異的打擊能力，出賽20場交出7轟、24分打點，打擊率3成21，整體攻擊指數（OPS）高達1.040。

《ESPN》報導，柯茲預計在美國時間週三升上大聯盟，運動家預計讓柯茲明天進隨隊預備名單，讓他有更多時間適應大聯盟。運動家明天將在主場迎戰遊騎兵，運動家派出右投畢多（Osvaldo Bido），對決遊騎兵左投柯賓（Patrick Corbin）。

柯茲將成為2024年選秀會的好手中，第3位登上大聯盟的潛力新星。前兩人分別是太空人大物史密斯（Cam Smith）、天使隊右投R.強森（Ryan Johnson）。

柯茲在小聯盟主要鎮守一壘，他升上大聯盟後，守備位置可能會是個問題。《ESPN》指出，運動家目前的一壘手是強打索德斯東（Tyler Soderstrom），這位23歲新星開季大爆發，以9轟並列大聯盟全壘打王；運動家重砲手魯克（Brent Rooker）本季主要擔任指定打擊，但他可以去守左外野。

此外，柯茲也打過2015年的U12世界盃，當年美國隊在決賽擊敗台灣隊，勝投正是柯茲，他還拿下大會最佳後援投手。

柯茲。（資料照，美聯社）柯茲。（資料照，美聯社）

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