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體育 籃球 NBA

NBA季後賽》公鹿首戰慘敗溜馬 里拉德G2復出可能性升級

2025/04/22 09:36

里拉德G2出賽狀況提升為「QUESTIONABLE」。（資料照，美聯社）里拉德G2出賽狀況提升為「QUESTIONABLE」。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今年以東部第5種子進入進後賽，首輪遇到東部第4的溜馬，首戰便在客場以98比117慘敗，而就在第2戰開打前，陣中明星後衛里拉德（Damian Lillard）的出賽狀況，升級為「出賽成疑」（QUESTIONABLE）。

里拉德季末突然爆出右小腿血栓問題，被列入無限期缺賽名單中，不過由於早期發現及治療，僅用了不到一個月的時間就已經痊癒，並傳出他有機會在季後賽復出，而今NBA官方報導指出，里拉德的出賽狀況已經升級為「出賽成疑」，意味著有機會在下一戰復出。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，他目前還不確定里拉德第2戰能不能打，不過他的狀況確實一直在進步，瑞佛斯透露，雖然球隊今天練球沒有練太多，但里拉德已經全程參與，且狀況看起來不錯。

本季例行賽兩隊交手，公鹿取得3勝1敗成績，里拉德4場全部都有上場，繳出18.3分5.5籃板9.3助攻的成績。

溜馬明星後衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）表示，他已經預期會在這個系列賽遇到里拉德，「這隨時都可能發生，如果他明天就上場的話，我並不會感到意外，所以我們要有萬全準備。」

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