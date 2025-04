MLB》馬林魚前大物飆生涯最高14K 前4局超狂表現比肩已逝前王牌

梅耶爾今面對紅人繳出6局14K的超優異表現。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在主場迎戰紅人的馬林魚,靠著前大物先發投手梅耶爾(Max Meyer)6局狂飆14次三振的帶領下,幫助球隊以6:3收下勝利,而梅耶爾今天的超狂表現也創造許多隊史紀錄。

今年26歲的梅耶爾是馬林魚2020年選秀,以首輪第3順位選進的好手,2021年曾排在大聯盟百大新秀第28名,並在隔年升上大聯盟,撇除2023球季因進行手肘韌帶置換手術(Tommy John Surgery,俗稱TJ手術)整季報銷,今年將是他第3年大聯盟球季。

梅耶爾今天面對紅人的比賽展現非常強大的三振功力,前4局的投球就送出多達10張老K,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,梅耶爾是隊史第2位4局就丟出10次三振的投手,上一位達成的即是因船難離世的前王牌費南德茲(Jose Fernandez),他曾在美國時間2016年7月18日面對費城人時達成。

本場比賽紅人打線最終也無法突破梅耶爾的封鎖,讓他完成6局的投球,其中92顆用球數裡有69球好球,被敲出5支安打沒有失分,並送出今年全聯盟最多的14次三振,而藍斯的數據也表示,若將季後賽也算在內,梅耶爾就是繼2009年諾拉斯可(Ricky Nolasco)的16K以及1997國聯冠軍系列賽第5戰赫南德茲(Darwinzon Hernandez)的15K後,單場飆出最多三振的馬林魚投手。

馬林魚除了有梅耶爾的好投外,火力也給予大力支援,2局下半靠著4支安打攻下2分,5局下與7局下,分別靠著瓦格曼(Eric Wagaman)的陽春砲與史陶爾斯(Kyle Stowers)的3分砲拉開分差,讓紅人即便在8上包括拉克斯(Gavin Lux)敲出轉隊首轟在內單局攻下3分,也不影響馬林魚拿下最後的勝利。

Max Meyer's 14 Ks are a career-high and the most in one game by any pitcher this season pic.twitter.com/cc2JAgx27I