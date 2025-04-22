MLB》馬林魚前大物飆生涯最高14K 前4局超狂表現比肩已逝前王牌

梅耶爾今面對紅人繳出6局14K的超優異表現。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場迎戰紅人的馬林魚，靠著前大物先發投手梅耶爾（Max Meyer）6局狂飆14次三振的帶領下，幫助球隊以6：3收下勝利，而梅耶爾今天的超狂表現也創造許多隊史紀錄。

今年26歲的梅耶爾是馬林魚2020年選秀，以首輪第3順位選進的好手，2021年曾排在大聯盟百大新秀第28名，並在隔年升上大聯盟，撇除2023球季因進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）整季報銷，今年將是他第3年大聯盟球季。

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梅耶爾今天面對紅人的比賽展現非常強大的三振功力，前4局的投球就送出多達10張老K，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，梅耶爾是隊史第2位4局就丟出10次三振的投手，上一位達成的即是因船難離世的前王牌費南德茲（Jose Fernandez），他曾在美國時間2016年7月18日面對費城人時達成。

本場比賽紅人打線最終也無法突破梅耶爾的封鎖，讓他完成6局的投球，其中92顆用球數裡有69球好球，被敲出5支安打沒有失分，並送出今年全聯盟最多的14次三振，而藍斯的數據也表示，若將季後賽也算在內，梅耶爾就是繼2009年諾拉斯可（Ricky Nolasco）的16K以及1997國聯冠軍系列賽第5戰赫南德茲（Darwinzon Hernandez）的15K後，單場飆出最多三振的馬林魚投手。

馬林魚除了有梅耶爾的好投外，火力也給予大力支援，2局下半靠著4支安打攻下2分，5局下與7局下，分別靠著瓦格曼（Eric Wagaman）的陽春砲與史陶爾斯（Kyle Stowers）的3分砲拉開分差，讓紅人即便在8上包括拉克斯（Gavin Lux）敲出轉隊首轟在內單局攻下3分，也不影響馬林魚拿下最後的勝利。

Max Meyer's 14 Ks are a career-high and the most in one game by any pitcher this season pic.twitter.com/cc2JAgx27I — MLB （@MLB） April 22, 2025

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