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田徑》波士頓馬拉松由肯亞跑者奪下男、女冠軍 雙雙寫下難得紀錄

2025/04/22 09:15

田徑》波士頓馬拉松由肯亞跑者奪下男、女冠軍 雙雙寫下難得紀錄肯亞克里爾（右）、洛克蒂（左）。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第129屆波士頓馬拉松開跑，肯亞跑者包辦男、女子組冠軍，其中上屆的亞軍洛克蒂（Sharon Lokedi）以2小時17分22秒打破高懸11年的女子組賽會紀錄，粉碎奧比里（Hellen Obiri）的3連霸美夢。

過去紀錄是2014年迪巴（Buzunesh Deba）在2014年締造的2小時19分59秒，如今由洛克蒂刷新紀錄，談到最後的衝線時刻，她說：「奧比里去年在最後超過我，今年換我超過她，我真的不敢相信，而且我一直看後面，然後想著『她人在哪』，我真的很感激她，這樣一直推進著我。」

肯亞的克里爾（John Korir）以2小時04分45秒率先衝線，締造男子組賽史第二快成績，值得一提的是，他衝線後還獲得哥哥韋斯利（Wesley Korir）祝賀，而韋斯利是2012年的冠軍，兩人成為史上首對贏過波士頓馬拉松冠軍的兄弟檔。

克里爾過去2次參賽的最佳成績為第4名，這次順利拿下冠軍後，他開心表示：「我哥告訴我要相信自己，所以我照著他的建議做，我秉持著相信自己的心去跑。」

克里爾。（法新社）克里爾。（法新社）

洛克蒂。（法新社）洛克蒂。（法新社）

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