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MLB》洋基施密特僅投4局失5分、開季ERA破7 讓守護者收4連勝

2025/04/22 10:08

洋基先發投手施密特。（美聯社）洋基先發投手施密特。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）今天僅投4局失掉5分，守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramírez）單場雙響砲進帳4分打點，洋基最後以4比6敗給守護者。條紋軍近3戰吞2敗，目前仍以14勝9敗居美聯東區龍頭。

施密特在第3局先被拉米瑞茲敲出三分彈，接著又被守護者曼扎多（Kyle Manzardo）敲陽春砲，單局失掉4分。第4局施密特被守護者羅奇歐（Brayan Rocchio）敲適時安再掉1分，施密特僅投4局就被換下場。

拉米瑞茲在第6局敲陽春砲進帳保險分，今天單場上演雙響砲，本季全壘打數來到5轟。洋基打線在比賽後段追分，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）第7局敲兩分砲，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）第8局轟出兩分彈，幫助條紋軍追至2分差。但洋基最後仍吞下敗仗。

洋基先發投手施密特。（法新社）洋基先發投手施密特。（法新社）

施密特此戰僅投4局用80球，被敲7安包含2轟，失掉5分，賞7次三振、丟3次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為7.45。施密特今年開季因右肩傷勢進15天傷病名單，上週才歸隊，本季2場合計投9.2局，被打擊率2成75，每局被上壘率（WHIP）1.66。

洋基打線全場有10安，除了多明格茲、奇澤姆開轟外，洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安、選1次保送、吞2次三振，包含吞再見三振，賽後打擊率為3成84，這是賈吉連19場比賽上壘。

守護者先發投手G.威廉斯（Gavin Williams）主投6.1局失2分，被敲7安包含1轟，賞8次三振、丟2次保送，收本季第2勝，賽後防禦率為4.15。守護者投手史密斯（Cade Smith）後援1局賞2三振無失分，收本季首次救援成功。

守護者收下4連勝，目前以12勝8敗居美聯中區第二。

守護者球星拉米瑞茲。（美聯社）守護者球星拉米瑞茲。（美聯社）

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