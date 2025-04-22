MLB》老爸之力真的存在！ 道奇球星分享轉變「全壘打變多、繳出最佳表現」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平和愛妻真美子日前喜獲千金，正式升格為新手爸媽。道奇許多球員也都分享了「爸爸經」，並認為「老爸之力」（Dad Strength）」是真的存在的。

所謂的「老爸之力」是指剛成為父親的運動員，似乎會突然獲得體能與精神上的提升，雖然這在科學上並無明確證據支持，但在棒球界早已成為一種有趣的都市傳說。過去也出現許多例子，例如2020年天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在成為父親後的8場比賽中敲出6支全壘打。

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大聯盟官網更有「老爸之力全壘打」的紀錄，自2011年以來，共有26名球員在陪產假後的首場比賽擊出全壘打，其中費城人重砲哈波（Bryce Harper）更是兩度達成此紀錄。

「如果真的有人會有爸爸的力量，那一定是翔平。」道奇隊友MVP強打貝茲（Mookie Betts）如此說道。更有許多道奇球員也分享自己當爸爸後的「轉變」，明星三壘手馬恩西（Max Muncy）提到，2021年女兒出生時，他繳出單季最佳表現，還獲得例行賽MVP的選票，他也笑說自己印象最深刻的是，抱嬰兒抱到手痛和背痛。

韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）也分享，自從兩年前兒子出生後，他的全壘打數突然增加，過去60場比賽敲了13支全壘打；如今是4個孩子爸爸的道奇3屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）則表示：「你會感覺自己總是靜不下來，根本不會想要休息，以前沒小孩時會想要放鬆一下，現在完全不會。」

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