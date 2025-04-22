MLB》索托轉隊主場首轟就差一點！林多雙響助大都會退費城人

林多今天上演單場雙響砲，幫助大都會擊敗費城人。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場迎戰費城人的大都會，迎來去年球季國聯分區系列賽的對戰組合，而本場大都會靠著當家球星林多（Francisco Lindor）上演單場雙響砲的帶領下，終場以5：4險勝費城人，拿下近期的5連勝。

大都會首局立刻有所攻勢，開路先鋒林多鎖定費城人強投諾拉（Aaron Nola）的內角低彈指曲球，一棒扛出右外野大牆，連續2天都敲出首局首打席全壘打，下一局輪到溫克（Jesse Winker）也跳了出來，敲出中外野方向的陽春砲，本季首轟出爐，幫助球隊取得2：0領先。

請繼續往下閱讀...

3局下半一、二壘有人的情況下，輪到明星強打索托（Juan Soto）上場打擊，面對高位置伸卡球掃向右外野方向上到觀眾席的深遠飛球，裁判一開始判定是一發3分砲，但經過挑戰後改判為界外，最終則是敲出軟弱滾地球遭到刺殺，要看到索托轉隊到大都會後在自家主場的首轟還得在等等。

Juan Soto *just* missed his first Citi Field home run as a Met pic.twitter.com/KL17ufnZgt — SNY （@SNYtv） April 22, 2025

比賽一路到7局下半，大都會在1出局後靠著安打與保送將諾拉打退場，換上魯伊茲（José Ruiz）接替投球，雖然一上來順利抓到第2個出局數，但面對近期手感火燙的林多，投出紅中95.3英里（約153.4公里）的速球被逮中轟出中外野，這發3分打點的全壘打也是他本場比賽的第2轟，幫助球隊擴大領先優勢。

費城人打線在大都會先發投手梅吉爾（Tylor Megill）、蓋瑞特（Reed Garrett）與Max Kranick的封鎖下，前8局都未能打破鴨蛋，然而大都會9上讓Max Kranick續投卻被連續敲3支安打失分，即便隨即換上終結者狄亞茲（Edwin Diaz）止血，但面對史多特（Bryson Stott）卻被一棒咬中敲出中右外野的3分砲，讓比分僅剩1分差距，所幸狄亞茲立即回穩，連抓2個出局數結束比賽，打破費城人試圖逆轉的美夢。

大都會今日掛帥先發的梅吉爾，主投5.1局僅被敲出1支安打，沒有失分並送出10次三振，收下本季第3勝；打線部分，單場雙響炮並包辦4分打點的林多，以及繳出雙安、同樣有開轟表現的溫克也是本場獲勝的功臣。

Raise the apple



Back-to-back games with a leadoff home run for Francisco Lindor! pic.twitter.com/2DtBNXcSyi — MLB （@MLB） April 21, 2025

LINDOR AGAIN!



Francisco Lindor hits his second homer of the game pic.twitter.com/sf8yZFoL8B — MLB （@MLB） April 22, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法