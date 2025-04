MLB》索托轉隊主場首轟就差一點！林多雙響助大都會退費城人

林多今天上演單場雙響砲,幫助大都會擊敗費城人。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕在主場迎戰費城人的大都會,迎來去年球季國聯分區系列賽的對戰組合,而本場大都會靠著當家球星林多(Francisco Lindor)上演單場雙響砲的帶領下,終場以5:4險勝費城人,拿下近期的5連勝。

大都會首局立刻有所攻勢,開路先鋒林多鎖定費城人強投諾拉(Aaron Nola)的內角低彈指曲球,一棒扛出右外野大牆,連續2天都敲出首局首打席全壘打,下一局輪到溫克(Jesse Winker)也跳了出來,敲出中外野方向的陽春砲,本季首轟出爐,幫助球隊取得2:0領先。

3局下半一、二壘有人的情況下,輪到明星強打索托(Juan Soto)上場打擊,面對高位置伸卡球掃向右外野方向上到觀眾席的深遠飛球,裁判一開始判定是一發3分砲,但經過挑戰後改判為界外,最終則是敲出軟弱滾地球遭到刺殺,要看到索托轉隊到大都會後在自家主場的首轟還得在等等。

Juan Soto *just* missed his first Citi Field home run as a Met pic.twitter.com/KL17ufnZgt — SNY (@SNYtv) April 22, 2025

比賽一路到7局下半,大都會在1出局後靠著安打與保送將諾拉打退場,換上魯伊茲(José Ruiz)接替投球,雖然一上來順利抓到第2個出局數,但面對近期手感火燙的林多,投出紅中95.3英里(約153.4公里)的速球被逮中轟出中外野,這發3分打點的全壘打也是他本場比賽的第2轟,幫助球隊擴大領先優勢。

費城人打線在大都會先發投手梅吉爾(Tylor Megill)、蓋瑞特(Reed Garrett)與Max Kranick的封鎖下,前8局都未能打破鴨蛋,然而大都會9上讓Max Kranick續投卻被連續敲3支安打失分,即便隨即換上終結者狄亞茲(Edwin Diaz)止血,但面對史多特(Bryson Stott)卻被一棒咬中敲出中右外野的3分砲,讓比分僅剩1分差距,所幸狄亞茲立即回穩,連抓2個出局數結束比賽,打破費城人試圖逆轉的美夢。

大都會今日掛帥先發的梅吉爾,主投5.1局僅被敲出1支安打,沒有失分並送出10次三振,收下本季第3勝;打線部分,單場雙響炮並包辦4分打點的林多,以及繳出雙安、同樣有開轟表現的溫克也是本場獲勝的功臣。

Raise the apple



Back-to-back games with a leadoff home run for Francisco Lindor! pic.twitter.com/2DtBNXcSyi — MLB (@MLB) April 21, 2025

LINDOR AGAIN!



Francisco Lindor hits his second homer of the game pic.twitter.com/sf8yZFoL8B — MLB (@MLB) April 22, 2025

