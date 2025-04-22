MLB》教士失速了？近6戰吞4敗 戰績與道奇、大都會並列聯盟最佳

教士近6戰吞4敗。圖為教士右投吉拉斯皮。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊26歲投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）今天先發僅投2局狂掉6分，教士最後在客場以4比6敗給老虎隊。開季狀況火熱的教士隊，近6戰卻吞4場敗仗，目前戰績以16勝7敗與道奇、大都會並列全大聯盟最佳。

瓦茲奎茲首局被老虎打者麥金斯崔（Zach McKinstry）敲關鍵三壘安打，以及基斯（Colt Keith）適時安失掉2分。第2局老虎打者尼多（Tomas Nido）、格林（Riley Greene）擊出適時安再添加2分。

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第3局瓦茲奎茲連續丟出2次保送，讓教士隊決定換投，由右投吉拉斯皮（Logan Gillaspie）接替投球。2出局後，吉拉斯皮先丟觸身球讓對方攻佔滿壘，老虎打者托瑞斯（Gleyber Torres）擊出關鍵安打進帳2分。

教士投手瓦茲奎茲。（法新社）

教士前兩局各拿1分，第5局西茲（Gavin Sheets）敲陽春砲、岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）適時安，單局再拿2分。但教士打線後面4局只再出現1安，最後吞下敗仗。

瓦茲奎茲今天先發帳面上只投2局用68球，被敲5安、丟3次保送，失掉6分，送出1次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率為3.97。教士日籍左投松井裕樹後援2局被敲2安無失分，三振、保送各1次，賽後防禦率為1.80。

老虎先發蒙特羅（Keider Montero）4.1局失4分3分自責，無關勝敗。哈尼菲（Brenan Hanifee）後援2局無失分，摘本季首勝。維斯特（Will Vest）後援1局無失分摘本季首次救援成功。老虎隊近5戰拿4勝，目前以14勝9敗居美聯中區第一。

Greeney extends the lead! pic.twitter.com/HxUskzCEYQ — Detroit Tigers （@tigers） April 21, 2025

老虎打者托瑞斯。（今日美國）

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