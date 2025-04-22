NBA季後賽》坎寧安拿33分、施洛德致勝三分彈 活塞G2扳平尼克

活塞坎寧安（左）。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕坎寧安（Cade Cunningham）在東部季後賽G2攻下33分，加上施洛德（Dennis Schroder）在最後55.1秒投進致勝三分彈，全場拿20分，在客場以100：94力退尼克，系列賽扳成1：1平手。

活塞的坎寧安12投7中獨拿20分，團隊繳出50％的投籃命中率，且罰球14投13中，反觀尼克只有2罰機會，是底特律大軍以55：49領先尼克的關鍵之一。

請繼續往下閱讀...

尼克前兩節也有47.7％的投籃命中率，但第一節短暫領先後就被活塞反超，布朗森（Jalen Brunson）17分、布里吉斯（Mikal Bridges）得13分，湯斯（Karl-Anthony Towns）10分。

活塞在第三節繼續強攻籃下，猛抓16個籃板，油漆區得分就佔了14分，但三分球8投0中，而尼克由布朗森、布里吉斯帶起反攻，只是板凳得分能量不足，只有3分進帳，追分攻勢有限，三節打完依舊有8分差距。

活塞施洛德（右）。（法新社）

尼克在決勝節吹起反攻號角，布朗森從5分鐘左右開始的中距離命中，阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）接連的罰球命中，布朗森連投帶罰又拿4分，帶隊打出14：4的攻勢，逼到92：94，而哈特在1分15秒於籃下灌籃追平比分，但施洛德的三分球要回領先，最後的2罰1中再將領先擴大，尼克最後進攻未果，勝負底定。

坎寧安拿33分、12籃板，施洛德替補10投6中拿20分，哈里斯（Tobias Harris）15分、13籃板，杜倫（Jalen Duren）10分、13籃板，活塞籃板數以48：34優於尼克，且罰球34罰28中也比對手的19投16中佔上風。

尼克先發五人得分皆達雙位數，布朗森拿37分，布里吉斯19分，湯斯10分、5籃板，阿努諾比和哈特各10分。

活塞坎寧安（左）。（法新社）

尼克布朗森（右）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法