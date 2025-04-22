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MLB》守護神差點砸鍋 勇士挺住紅雀逆襲收4連勝

2025/04/22 11:04

伊格雷西亞斯關門差點砸鍋，勇士驚險收下勝利。（法新社）伊格雷西亞斯關門差點砸鍋，勇士驚險收下勝利。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天與紅雀展開3連戰，首戰勇士帶著7比3進入第九局，不料守護神伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）單局掉3分差點砸鍋，終場7比6一分之差險勝，近期收下一波4連勝。

勇士今天由史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）掛帥先發，主投7局被擊出8支安打失掉3分，送出了5次三振，打完七局勇士還以2比3落後，不過在八局下勇士展開反攻。

該局勇士在墨菲（Sean Murphy）3分砲的幫助下，單局攻下5分大局，一口氣逆轉比分來到7比3，帶著4分領先進入最後半局。

此時勇士派上守護神伊格雷西亞斯出場，不料在解決首位打者後，接連被打兩支二壘安打失掉一分，接著又被康崔拉斯（Willson Contreras）2分砲狙擊，一下讓比賽僅剩一分差，面對下一棒多諾文（Brendan Donovan）又投出保送，好在最後順利解決艾倫納多（Nolan Arenado），收下比賽最後一個出局數。

贏下比賽後，勇士收打出一波4連勝，而紅雀則是吞下5連敗，開季至今客場僅1勝10敗。

墨菲3分砲幫助勇士8局下吃下5分大局。（法新社）墨菲3分砲幫助勇士8局下吃下5分大局。（法新社）

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