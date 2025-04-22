MLB》小熊補強牛棚戰力 與水手現金交易來資深冠軍左投

小熊補強牛棚戰力，今天以現金交易來水手36歲資深明星左投波梅蘭茲。（資料照，美聯社）。

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊補強牛棚戰力，今天以現金交易來西雅圖水手隊的36歲資深明星左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）。

波梅蘭茲大聯盟生涯從洛磯發跡，曾先後效力教士、紅襪、巨人、釀酒人，在大聯盟累積48勝58敗，48場中繼成功和9場救援成功，生涯防禦率為3.91。波梅蘭茲2016年曾入選明星賽，隔年則是繳出個人單季最佳的17勝，2018年與紅襪一起拿下世界大賽冠軍。

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但波梅蘭茲自從在2021年動了屈肌肌腱撕裂手術之後，近3年都在小聯盟出賽，今年以小聯盟合約轉戰水手，在小聯盟3A力拚東山再起，波梅蘭茲本季出賽9場，累積9.2局失6分，5分為自責分，另外投出14次三振和6次四壞球保送，防禦率為4.66，被上壘率為1.24。

小熊隊開季至今牛棚防禦率高達5.19，排名大聯盟倒數第4，急需一名表現穩定的牛棚投手，交易來波梅蘭茲，希望能憑藉他的豐富經驗來幫助球隊。

值得一提的是，波梅蘭茲曾於2019年短暫效力釀酒人，當時與現任小熊總教練康索爾（Craig Counsell）合作過，而他早年也出身印地安人農場系統，與現任小熊總經理霍金斯（Carter Hawkins）亦有淵源。

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