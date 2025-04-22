NBA》「為何你不該被開除？」送走東契奇的獨行俠總管被外媒犀利提問

獨行俠總管哈里森（中）。（資料照，路透）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠在今年2月初做出驚天交易案，把當家球星東契奇（Luka Doncic）送去湖人，換來明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis），引起球界震撼。獨行俠本季最終無緣季後賽戰場。獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今天受訪時，有外媒犀利提問，「為何你認為不該被開除？」

獨行俠完成這筆震驚全聯盟的交易案後，每當獨行俠主場比賽時，現場的球迷們都高喊「開除Nico」，要求哈里森下台。獨行俠最後在附加賽敗給灰熊，無緣季後賽戰場。

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哈里森今天在球季結束的記者會上受訪，達拉斯當地播客節目「Locked On Mavericks」主持人哈里斯（Isaac Harris）就提問，「當Luka回到城裡（達拉斯），湖人比賽進行時，你站在那裡，數千人高喊你要被開除，這種經歷我們都沒有遇過...沒有人會被這樣高喊要我們失去工作，你為何不應該被開除呢？」

哈里森回說，「首先，我認為我在這裡做出非常棒的工作，不認為只根據今年的傷病來評斷。你需要從頭到尾全面來看。我和獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）之間有非常好的合作關係。我認為在CEO魏茲（Rick Welts）的帶領下，我們的團隊非常優秀，當我們團隊重整回來時，你會看到，我們將會競爭總冠軍。」

東契奇。（資料照，美聯社）

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