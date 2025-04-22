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中職》千安達陣感謝兄弟栽培 陳子豪感性發文：我不是最厲害，但一定是最幸運

2025/04/22 11:34

陳子豪達成生涯千安里程碑，家人特地送上鮮花與1000安紀念板。（資料照，記者李惠洲攝）陳子豪達成生涯千安里程碑，家人特地送上鮮花與1000安紀念板。（資料照，記者李惠洲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕陳子豪去年球季結束行使FA自由球員權利，同年底從中信兄弟轉戰味全龍，簽下10年最高總值逾1.3億元合約，平均月薪破百萬元，成為中職史上首位「億元男」。陳子豪日前達成生涯千安里程碑，他昨在社群平台上發文感謝中信兄弟球團這11年來的栽培。

陳子豪20日對戰台鋼雄鷹，單場4打數2安打，6局上2出局二壘有人，他擊出二壘安打進帳1分打點，生涯千安達陣，此時比賽暫停後舉行簡單的表揚儀式，父母和兒女到場獻花祝賀，台鋼主場球迷掌聲響起，向「1號重砲」獻上誠摯的祝福。

在完成生涯千安里程碑的當下，陳子豪坦言腦海裡浮現了無數畫面，從第1次安打、第1次全壘打，還記得那天是同一天完成的，到第1次的總冠軍安打與全壘打，太多、太多的回憶在腦海中閃過。「那一刻，心中滿是感謝，」陳子豪感謝中信兄弟球團這11年來的栽培，感謝當年選擇他的草總謝長亨，讓他這個年僅18歲的年輕人，有機會站上中職的一軍賽場。

陳子豪認為自己很幸運，一進職業，就遇到很多很棒的教練與學長，像是周思齊、張志豪、澎政閔、陳江和、丘昌榮和王勝偉，這些曾經只出現在電視上的人物，成為他真實的隊友，「對剛進職業的我來說，他們就是一本本活生生的教科書，他們對練習、比賽的態度，以及對學弟們的言傳身教，教會了我什麼是真正的職業球員。」

陳子豪很感謝命運讓他在職業的起點，遇見了他們，給了他這顆小種子滿滿的知識與養分，自己也會把這份傳承繼續延續下去。陳子豪坦言，他也許不是最厲害的球員，但一定是最幸運的那個，幸運到，能在成長的每一步，都遇見對的人。

陳子豪謝謝一路支持他的兄弟球迷朋友們，11年的時光，每次站上打擊區，總能聽見始終如一的加油聲。那聲音，曾陪他走過低潮、支撐他重新站起來。即使現在換了球隊，也從不曾忘記，當年客場都能蓋過主場的熱情吶喊。

陳子豪同時也感謝味全球團，在他提出自由球員申請時，積極與經紀公司溝通，甚至為他做出了聯盟前所未見的合約安排，讓他能夠安心展開新旅程，真的非常感謝。最後謝謝味全球迷們，對他這個新加入的球員的包容與支持，雖然目前的表現還不夠理想，但每一次遇見他們，總能感受到滿滿鼓勵。

陳子豪也特別提到，記得在千安達成的前一天，有球迷對他說：「子豪加油，雖然你現在表現還沒那麼好，但你放心，我們都相信你。」這句話讓陳子豪一直記在心裡，成為他努力的動力。

陳子豪最後感性寫道，「990支安打，是我最珍貴的回憶。1000安之後，則是我們紅色新旅程的起點。讓我們一起，繼續朝著夢想前進！」

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