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高球》台灣業餘高球錦標賽今登場 南韓世青冠軍吳秀敏來台拚冠

2025/04/22 11:06

世界業餘排名一度高居第7的韓國好手吳秀敏是今年台灣業餘高球錦標賽最大牌球星。（高協提供）世界業餘排名一度高居第7的韓國好手吳秀敏是今年台灣業餘高球錦標賽最大牌球星。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年第32屆台灣業餘高球錦標—聲寶，今高雄信誼球場揭幕，共有120位國內外青少年好手同場競技，亞洲高球王國日本12人赴會，為最大的外籍兵團，展現與台灣高協的友好交情；南韓則由去年世界青少女冠軍吳秀敏領銜出征，來勢洶洶。

2025年第32屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，是連續第2年在高雄舉行，共有日本、南韓、澳洲、紐西蘭、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸、英國、斐濟及台灣等12國120位青少年頂尖好手參賽，其中外國選手11國41人，國內選手79人。去年獲得世界青少女冠軍的南韓業餘球后吳秀敏目前世界第11，最佳世界排名第7，是本屆賽會世界業排名最佳的參賽選手，她在上個月才獲2025年亞太業餘女子高球錦標賽亞軍。

日本12人中，男、女各六，以15歲的長崎大星戰功最顯赫，他在20日剛結束的日本皇家青少年高球賽，以三回合221桿獲得男子第4，並在當晚便飛來台灣，是近況最佳的日本選手。日本隊此次參賽人數勝於往年，與中華高協理事長王政松去年10月走訪日本，與日本高協會長池谷正成舉行史上第一次「台日高球高峰會」不無關聯，使日本高協對台灣業餘高球錦標賽，有了更積極的回應。

我國選手則精銳盡出，6名男子國家隊員謝承洧、許柏丞、郭時祈、施友翔、柯亮宇、張哲綸全員到齊，女子國家隊員也有林品杉、謝秉樺、林潔恩、陳襄、張婷諭等五人參賽，僅陳宥竹一人缺席。

台灣業餘高球錦標賽前兩輪結束後將擇優晉級3、4輪，預訂25日頒獎閉幕。

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