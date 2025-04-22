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MLB》連續24局都沒掉過分！太空人先發布朗完美好投力壓藍鳥

2025/04/22 11:36

布朗今日面對藍鳥主投7局無失分，目前已連續24局都未掉過分數。（路透）布朗今日面對藍鳥主投7局無失分，目前已連續24局都未掉過分數。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今在主場迎戰藍鳥的太空人，靠著26歲先發投手布朗（Hunter Brown）7局無失分好投、目前已連續24局沒有掉分的超狂表現之下，幫助球隊已7：0完封對手。

布朗今天主投7局，96顆用球數中有62顆好球，僅被敲出2支安打沒有失分，送出多達9次三振與1次的四壞保送，布朗自美國時間3日面對雙城首局掉2分後，就未再失掉任何1分，且目前5場的先發出賽都繳出優質先發內容，防禦率與每局被上壘率分別低到只有1.16與0.74。

太空人本場除了布朗的絕佳好投外，打線也給予充足火力支援，5局下半從藍鳥先發強投高斯曼（Kevin Gausman）手中敲出5支安打灌進4分。

7下與8下即便藍鳥換上沃克（Josh Walker）接替投球，仍分別被阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與羅傑斯（Brendan Rodgers）擊出適時安打一共再拿3分，最終太空人在惠特利（Forrest Whitley）2局完美的後援表現下鎖定勝利。

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