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桌球》最新世界排名出爐！卡德拉諾躍居世界第3 林昀儒小升1名

2025/04/22 11:46

林昀儒。（資料照，路透）林昀儒。（資料照，路透）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第17週世界排名，澳門世界盃爆冷奪冠的巴西一哥卡德拉諾上升至生涯最佳的第3，台灣一哥林昀儒也小升1名回到14。

卡德拉諾上週在世界盃先後擊退世界排名前3的張本智和、王楚欽和林詩棟，成為首位在這項大賽奪冠的美洲球員，進帳1500分積分，總分4575也超越張本智和，從第5躍居第3，追平生涯最佳，僅次於林詩棟、王楚欽。張本智和、梁靖崑也被擠到第4、第5。

中國名將林高遠在少了去年世界盃亞軍積分1050分後，世界排名從第9下滑至17名，也是他自2022年7月以來最差。

林昀儒在世界盃小組賽最後一役因燈光爭議敗給德國名將奧恰洛夫，無緣晉級16強，沒有積分進帳，但拜林高遠排名下滑所賜，仍從15名回到14名。

其他台灣選手，高承睿維持在27名，馮翊新在世界盃殺進16強，獲得130分積分，排名從57名回升到50名。黃彥誠65名、廖振珽67名、張佑安75名、郭冠宏85名。

女子組排名，中國女將陳幸同在世界盃闖進4強，排名和王藝迪互換，從第4來到第3，追平生涯最佳。

21歲的中國新星蒯曼雖然在世界盃女單決賽以0:4不敵世界球后孫穎莎，仍收下1050分亞軍積分，排名從第7來到生涯最佳的第5，也將日本的張本美和、早田希娜擠落至第6、7名。

世界盃闖進8強的台灣一姐鄭怡靜維持在第11名。世界盃同樣打進8強的巴西女將高橋布魯娜，則從24名竄升至16名，寫下生涯最佳。

其他台灣女將，黃怡樺29名、簡彤娟54名、鄭先知70名、陳思羽91名、劉馨尹93名、葉伊恬94名、李昱諄98名。

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