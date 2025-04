MLB》李政厚敲三壘安進帳1打點、打擊率3成29 巨人逆轉釀酒人

李政厚。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕舊金山巨人南韓好手李政厚今天擊出一支三壘安打、進帳1分打點,巨人最後在主場以5比2擊敗密爾瓦基釀酒人。巨人目前以13勝8敗排國家聯盟西區第三。

釀酒人第2局靠新秀杜賓(Caleb Durbin)兩分砲先馳得點,這是杜賓生涯首轟,但釀酒人後續再也沒有進帳分數。

巨人打線2局下靠貝利(Patrick Bailey)適時安追回1分,第5局阿德梅斯(Willy Adames)滾地球護回追平分,雙方2比2打成平手。

巨人打者佛羅雷斯(Wilmer Flores)第6局敲出超前陽春彈,李政厚第7局擊出右外野三壘安打添加1分,第8局貝利敲高飛犧牲打追加保險分,巨人最後收下勝利。

李政厚敲三壘安打。(法新社)

巨人前塞揚左投雷伊(Robbie Ray)主投5局失2分無關勝敗,賽後防禦率為4.07。巨人投手伯德松(Hayden Birdsong)後援3局無失分、賞4次三振,摘本季首勝。終結者多法爾(Camilo Doval)1局無失分,收下今年第3次救援成功。

巨人全場敲8安,李政厚4打數1安就是一支帶有1分打點的三壘安打,本季出賽22場,交出3轟、15分打點,打擊率3成29,上壘率3成83,長打率6成,整體攻擊指數(OPS)為0.983。

釀酒人先發普列斯特(Quinn Priester)4局失2分無關勝敗,G.安德森(Grant Anderson)1局失1分吞本季首敗。釀酒人輸球後,目前戰績12勝11敗排國家聯盟中區第二。

Jung Hoo Lee gives the Hoo-Lee-Gans something to celebrate with this RBI triple! pic.twitter.com/UIcFMA2E7F