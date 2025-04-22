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MLB》李政厚敲三壘安進帳1打點、打擊率3成29 巨人逆轉釀酒人

2025/04/22 13:16

李政厚。（法新社）李政厚。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓好手李政厚今天擊出一支三壘安打、進帳1分打點，巨人最後在主場以5比2擊敗密爾瓦基釀酒人。巨人目前以13勝8敗排國家聯盟西區第三。

釀酒人第2局靠新秀杜賓（Caleb Durbin）兩分砲先馳得點，這是杜賓生涯首轟，但釀酒人後續再也沒有進帳分數。

巨人打線2局下靠貝利（Patrick Bailey）適時安追回1分，第5局阿德梅斯（Willy Adames）滾地球護回追平分，雙方2比2打成平手。

巨人打者佛羅雷斯（Wilmer Flores）第6局敲出超前陽春彈，李政厚第7局擊出右外野三壘安打添加1分，第8局貝利敲高飛犧牲打追加保險分，巨人最後收下勝利。

李政厚敲三壘安打。（法新社）李政厚敲三壘安打。（法新社）

巨人前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）主投5局失2分無關勝敗，賽後防禦率為4.07。巨人投手伯德松（Hayden Birdsong）後援3局無失分、賞4次三振，摘本季首勝。終結者多法爾（Camilo Doval）1局無失分，收下今年第3次救援成功。

巨人全場敲8安，李政厚4打數1安就是一支帶有1分打點的三壘安打，本季出賽22場，交出3轟、15分打點，打擊率3成29，上壘率3成83，長打率6成，整體攻擊指數（OPS）為0.983。

釀酒人先發普列斯特（Quinn Priester）4局失2分無關勝敗，G.安德森（Grant Anderson）1局失1分吞本季首敗。釀酒人輸球後，目前戰績12勝11敗排國家聯盟中區第二。

巨人佛羅雷斯擊出超前陽春砲。（美聯社）巨人佛羅雷斯擊出超前陽春砲。（美聯社）

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