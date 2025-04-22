羽球》雄中羽球隊好威 全中運勇奪男女團隊雙料金牌

雄中羽球隊在全中運，勇奪高中男子組及女子組團隊金牌。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕前世界球后戴資穎母校高雄中學羽球隊，昨（22）日在全國中等學校運動會表現亮眼，同時奪得高中男子組與女子組團體雙料金牌，是雄中校史首次男女羽球團隊一同摘金。

雄中羽球隊男女團隊同時摘金，身為雄中學長的高雄市長陳其邁特別在Instagram發文祝賀，「指這是高雄中學羽球隊寫下校史第一次，上演單一學校獲高男、高女團體雙金傳奇。不可思議、都不放棄，最終發揮最好實力、締造奇蹟。恭喜學弟妹、以及背後默默支持球隊的師長們。高雄為你們感到驕傲！」

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雄中表示，此次羽球隊參賽隊員在課業與訓練之間保持最佳平衡，面對身體傷勢與心理低潮仍然堅持不懈。男子組或女子組選手都展現驚人韌性，在關鍵賽事中力退強敵，最終雙雙奪金，為高雄市爭取最高榮耀。

球隊傑出表現的幕後功臣包括羽球隊總教練簡毓瑾與執行教練團劉韋辰教練、萬佳鑫教練、陳宥潤教練及李沃睿教練。簡毓瑾長年投入訓練工作，身兼教學與家庭責任，在多重壓力下仍以球隊榮譽為優先。教練團隊通力合作，面對學生訓練過程中遭遇的傷痛與挫敗，總以溫柔堅定的語氣與專業判斷，鼓勵選手們克服困難、超越自我，最終實現目標，成就這兩面閃亮的金牌。

高雄市教育局長吳立森表示，高雄中學羽球隊的佳績展現了學生運動員的堅韌與實力，也期許各校代表隊持續團結奮戰，在全中運舞台上全力以赴、再創高峰。

雄中羽球隊在全中運，勇奪高中男子組及女子組團隊金牌。（高雄市教育局提供）

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