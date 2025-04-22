狂掃27面獎牌！全中運彰化代表隊表現搶眼 自行車飆出3金

大村國中自行車選手賴羿軒（中），在全中運自由車場地賽的爭先賽項目勇奪金牌，成為今年彰化縣代表隊的首金選手。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕為期6天、正在台南市舉辦的全國中等學校運動會將於24日結束，彰化縣代表隊捷報頻傳，已經奪下27面獎牌，包括5金10銀12銅，其中，自行車項目就囊括3金3銀4銅，選手屢創「騎跡」很不簡單。

自行車由大村國中自由車隊組隊參賽，該支車隊於2023年成軍，校方為了精進訓練環境，設置自由車運動科技體驗站，即便天氣不佳也能持續訓練，透過數據化設備精準掌握學生運動表現，同時，尋求企業資源，教練蔡韶宇為選手展開賽前密集訓練，皇天不負苦心人，在自由車場地賽中，奪下10面（3金3銀4銅）獎牌，其中，場地賽總計12 面金牌，大村國中就勇奪3面自行車金牌，佔了四分之一強。

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首先，選手賴羿軒於國男組自由車場地賽中的爭先賽勇奪金牌，成為今年彰化縣代表隊的首金選手。賴羿軒去年（2024）於競輪賽獲第8名，經過一年扎實訓練，今年終於圓夢站上最高頒獎台。他開心說，去年只拿第8名真的不甘心，今年奪金非常高興，也希望和夥伴一起持續追風破風。緊接著，選手游佩璇、詹博凱再度於領先計分賽中，分別奪下國女組與國男組金牌，彰化自由車再添光芒。

除了自由車傳捷報，彰化在射箭與舉重項目也創下歷史紀錄。田中高中蔣汶峻在射箭反曲弓個人對抗賽中奪金，拿下縣內射箭項目的首面金牌，為彰化寫下新頁。這面金牌也象徵田中高中發展射箭運動從無到有終於開花結果。

此外，舉重項目也傳來捷報，田尾國中陳永倫於89公斤級成功奪金，拿下縣內首面舉重金牌。

這次，彰化縣代表隊有855位選手參賽，參加田徑、游泳、跆拳道等20項競賽項目，田徑隊167人出征，為此次最大規模的單項代表隊之一。縣長王惠美昨天（21日）前往賽場為選手加油打氣，她說，看到選手們在跑道上全力衝刺，在各項競賽中奮力一搏，真的非常感動，彰化縣就是選手最堅強的啦啦隊！

選手賴羿軒（左）在今年全中運自由車場爭先賽奪下金牌，一掃去年於競輪賽只拿下第8名雪恥成功。（圖縣府提供）

選手游佩璇（中）在全中運自行車的領先計分賽，奪下國女組金牌。（圖縣府提供）

選手詹博凱在全中運自行車領先計分賽，奪下國男組金牌。（圖縣府提供）

田中高中蔣汶峻在全中運的射箭反曲弓個人對抗賽中奪金，拿下縣內射箭項目的首面金牌，為彰化寫下新頁。（圖縣府提供）

在全中運舉重項目中，田尾國中選手陳永倫（右）於89公斤級奪金，拿下縣內首面舉重金牌。 （圖縣府提供）

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