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體育 籃球 PLG

PLG》籃板、阻攻、抄截三冠王 鋼鐵人喬迪奪年度防守球員

2025/04/22 12:18

高雄鋼鐵人洋將喬迪拿下年度防守球員。（PLG提供）高雄鋼鐵人洋將喬迪拿下年度防守球員。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2024-25球季年度防守球員及年度防守第一隊，年度防守球員由本季籃板、阻攻、抄截三冠王、高雄鋼鐵人的喬迪獲得，而年度防守第一隊4隊均有球員入選，以台鋼獵鷹入選2位球員最多。

本季拿下籃板、阻攻及抄截三冠王的喬迪，他的防守對球隊的重要性不言可喻。除了有單場30籃板創下本季聯盟個人單場籃板紀錄外，喬迪本季也有過單場7阻攻、單場5抄截的精采表現，亮眼的防守數加上強悍的防守意識，讓喬迪以些微之差擊敗勁敵台北富邦勇士的威希，獲選本季的年度防守球員。

2024-25球季年度第防守球員前3名得分如下：

喬迪 （鋼鐵人） 79分

威希 （勇士） 75分

李家慷 （領航猿） 61分

至於本季的年度防守第一隊，總共入選3名前場及2名後場球員。前場的部分，由喬迪領軍，搭配獵鷹雙星謝宗融（場均8.0籃板為聯盟非外籍球員第1）及蓋比（場均1.1阻攻為聯盟非外籍球員第1），這個組合在籃板保護和禁區威嚇都算是聯盟本季一時之選。

後場方面，領航猿的李家慷場均1.7抄截（僅次於喬迪為聯盟非外籍球員第1）3.2籃板，搭配勇士的周桂羽1.4抄截2.8籃板，2人除了防守數據有好表現之外，積極的防守意識讓他們時常不畏懼地貼身防守對方的後場重點球員，成為教練眼中最佳的防守大鎖，入選年度防守第一隊實至名歸。

年度防守第一隊出爐。（PLG提供）年度防守第一隊出爐。（PLG提供）

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