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中職》統一獅Ｘ台鋼雄鷹 「南人祭」 曾瑋中首日獻上網路爆紅神曲「必巡」

2025/04/22 12:40

南人祭首日特別邀請網路爆紅神曲「必巡」全台熱唱，原曲創作音樂才子曾瑋中於台南棒球場現身開唱。（統一獅提供）南人祭首日特別邀請網路爆紅神曲「必巡」全台熱唱，原曲創作音樂才子曾瑋中於台南棒球場現身開唱。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025南人祭主題日賽事「挺在地，作伙拚」，賽事看台應援將重回一、三壘對抗，主隊將在一壘看台、客隊將於三壘看台，分別由UniGirls及Wing Stars各為其主帶動應援及看台互動遊戲，萊恩也特別邀請TAKAO一起來台南棒球場拚場面，看看誰才是南霸天超人氣吉祥物，邀請雙方球迷站出來全力相挺。

繼週六邀請台語金曲歌后黃妃賽前開唱外，南人祭首日特別邀請網路爆紅神曲「必巡」全台熱唱，原曲創作音樂才子曾瑋中於台南棒球場現身開唱，為南人祭首日喝采。曾瑋中是高雄人，為民視歌唱選秀節目《明日之星Super Star》第一位原住民的百萬關主，2019年統一獅復古祭賽前活動曾邀請江惠儀及曾瑋中，為獅隊獻唱隊歌「王者之獅」，曾瑋中今2022年7月發行個人第六張專輯「總會有一工」，其中『飛啊』創作，因爲棒球與金曲歌后江惠儀結識，一同熱血高歌『飛啊』。

2022年中推出台語歌〈必巡〉，從2023年 12月起抖音被翻唱，成了網路爆紅神曲之一，YouTube點擊突破千萬，無論國內、國外在網路上引起翻唱熱潮。而曾瑋中是統一獅鐵桿球迷，出身高雄，更是雄獅球迷的代表人物，曾2022年獲邀到獅隊高雄澄清湖主場賽前開唱及表演，這一次南人祭以高雄傑出優秀人才， 曾瑋中絕對是不二人選，南人祭首日4.25將現場帶來「必巡」好歌喉，帶給球迷不同的南人祭活動，並為活動開出漂亮好球。

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