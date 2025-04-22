NBA季後賽》雷納德轟39分力壓約基奇 快艇險勝金塊系列賽扳平

快艇球星雷納德。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽落後的快艇，今天在季後賽首輪G2，靠著雷納德（Kawhi Leonard）飆出全場39分，終場以105：102險勝金塊，系列賽扳成1：1平手。

金塊在G1延長賽靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）關鍵表現，力退快艇，系列賽取得1：0領先。

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今天在主場續戰快艇，金塊首節進攻多點開花取得領先，而快艇攻勢大多集中在雷納德一人身上，他在首節包辦12分。

快艇在次節打出6：0攻勢扳平戰局，雙方你來我往，今天狀況不錯的雷納德，最後關頭突破包夾飆進壓哨三分球，兩節打完拿下21分，率快艇在半場打完取得55：52小幅領先。

快艇球星雷納德（右）。（美聯社）

易籃後，快艇持續保持優勢，第3節還剩5分18秒時，鮑威爾（Norman Powell）進攻和防守的穆雷（Jamal Murray）發生衝突，穆雷直接一把將他抱起，雙方開始推擠、爆發口角，衝上來推人的布朗（Christian Braun）、鄧恩（Kris Dunn）和事主鮑威爾都吞下技術犯規，反倒是抱人的穆雷為一般防守犯規。

雙方在末節持續激戰，終場前4分鐘，小波特（Michael Porter Jr.）三分球助金塊扳平戰局，隨後雙方輪流出現高難度進球，展開「神仙打架」戲碼。最後1分半鐘，鮑威爾飆進三分球，快艇再度領先，雷納德隨後加碼一記中距離，還成攻守住約基奇（Nikola Jokic），助隊扳平戰局。

快艇今天團隊命中率48.2%，雷納德轟下全場最高39分、5助攻，哈登拿下18分；金塊方面，約基奇繳出26分、12籃板、10助攻大三元，穆雷23分次之。

金塊、快艇爆發衝突。（法新社）

金塊球星約基奇。（法新社）

快艇球星雷納德（右）。（美聯社）

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