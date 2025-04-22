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體育 籃球 TPBL

TPBL》睽違4個月重返高雄巨蛋！威勝養傷期間閱讀書單大公開

2025/04/22 13:03

威勝。（高雄全家海神提供）威勝。（高雄全家海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神「叱吒風雲」主題週26日、27日登場，同時也是洋將威勝繼12月15日後再度重返高雄巨蛋出賽。威勝開季就以場均21.4分、12.2籃板勇奪10月、11月最佳洋將，無奈第9場賽事就右手掌骨裂。睽違近4個月，威勝月中回歸，近3場能攻下場均14.3分、16籃板、4助攻，對於重返巨蛋也感到十分興奮。

回顧右手傷勢，25歲的威勝坦言是生涯最嚴重，特別是在賽季期間得休兵長達4個月，「復健期間在沒有辦法運球以及使用右手投籃情況下，我把握時間，試著加強左手運用。很感謝防護員時時注意我的復原狀態，確保我在恢復治療以及手部活動範圍都在正確軌道上，能健康地回場。」

大半賽季板凳觀戰，威勝無論場上場下持續給予隊友強大支持與力量，養傷期間不時能看到他在板凳上激動振臂，為隊友歡呼喝采，在休息室也不吝向隊友提供自己所見。

「因為我擁有一群很棒的隊友，是讓我即便沒有辦法上場之際，仍然如此投入的最大原因，我希望與我的隊友同在。」場邊無役不與，另一方面，威勝也提到，在場邊觀戰，更能綜觀全局，提供隊友更多閱讀比賽的視角，他說：「在場邊你能夠以不同視角閱讀比賽。所以我將此視為一種責任，確保我的隊友們能夠看到全觀的視角，而不會因為在場上只有單一視角。」

養傷期間威勝除了積極復健，熱愛閱讀的他這段期間已閱讀完3本書，包括《The Alchemist》（ 牧羊少年奇幻之旅）、《Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike 》（跑出全世界的人：NIKE創辦人菲爾・奈特夢想路上的勇氣與初心）以及奇幻小說《Crown of Midnight》 （秘夜魔冠），陪伴他度過漫長的復健路程，以最健康的身心狀態回歸賽場。

威勝養傷期間在板凳為隊友加油。（高雄全家海神提供）威勝養傷期間在板凳為隊友加油。（高雄全家海神提供）

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