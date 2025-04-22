台中市師生盃全國飛盤邀請賽 富春國小大放異彩勇奪3冠與30面獎牌

富春國小學同冒雨參加台中市師生盃全國飛盤邀請賽，榮獲30面獎牌及3項團體賽冠軍，成續斐然。（富春國小提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市師生盃全國飛盤邀請賽日前落幕，富春國小飛盤代表隊表現亮眼，榮獲11面金牌、11面銀牌及8面銅牌等共30面獎牌，並勇奪「國小高年級師生混合組」、「國小中年級混合組」及「國小高年級混合組」團體賽3項冠軍，成績輝煌。

台中市師生盃全國飛盤邀請賽於19日及20日舉行2天！富春國小勇奪「國小高年級師生混合組」、「國小中年級混合組」及「國小高年級混合組」等團體賽3項冠軍，並榮獲11面金牌、11面銀牌及8面銅牌等共30面獎牌。

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富春國小校長吳夢竹表示，這次賽事成績斐然，不僅是對孩子們努力的肯定，也展現富春國小在飛盤運動上的深厚實力。衷心感謝指導老師與家長們的全力投入與支持。未來將持續推動飛盤教育，培養更多具體育精神與競技實力的孩子。

參賽的國小六年級學生蘇奕睿說，雖然比賽很緊張，但當接到隊友傳來的飛盤，完成得分時，內心非常激動，覺得之前的訓練都值得了；五年級的江兆正則說，能和全國的高手一起比賽是一種難得的經驗，雖然下雨讓手接飛盤有點滑，但還是咬牙撐完比賽，真的很有成就感！

富春國小參加台中市師生盃全國飛盤邀請賽，榮獲30面獎牌及3項團體賽冠軍，成續斐然。（富春國小提供）

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