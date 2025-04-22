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日職》古林睿煬明一軍初登板 統一獅將在台南球場大螢幕直播

2025/04/22 13:21

日本火腿台灣火球男古林睿煬明天一軍初登板，統一獅球團宣布，明日16:45將於台南棒球場大螢幕舉辦直播派對。（官方提供）日本火腿台灣火球男古林睿煬明天一軍初登板，統一獅球團宣布，明日16:45將於台南棒球場大螢幕舉辦直播派對。（官方提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟日本火腿的台灣火球男古林睿煬，明天台灣時間下午5點將迎接日職一軍初登板先發，對決樂天金鷲。統一獅球團宣布，明日16:45將於台南棒球場大螢幕舉辦直播派對。

統一獅球團表示，去年底加盟北海道火腿鬥士隊古林睿煬，明日17:00（台灣時間）將迎接日職一軍初登板先發，於Es Con Field Hokkaido主場對戰東北樂天金鷲，統一獅教練、選手一起為古林睿煬日職一軍初登板感到十分榮耀。

統一獅球團說，球團也與北海道日本火腿鬥士隊球團取得賽事公播權，預計明日16:45將於台南棒球場大螢幕舉辦直播派對，屆時將透過直播派對為古林睿煬先發加油，也邀請台灣棒球迷一起進場參與北海道火腿鬥士隊古林睿煬初先發，原訂明日進行象獅賽事，將提早至16:30開放球迷持票進場，到看台區一起為古林睿煬應援加油，期待古林睿煬好表現能成為全台及日本棒球迷焦點。

迎接古林睿煬棒球生涯最重要的時刻之一，前隊友統一獅教練團、選手們也錄製加油影片，期待古林睿煬從這一役開始發光發熱，成為台灣之光、統一獅的榮耀。

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