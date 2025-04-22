MLB》苦吞5連敗、防禦率高達6.43 費城人強投談開季低迷表現

費城人強投諾拉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人強投諾拉（Aaron Nola）在本季的表現並不理想，5場的出賽勝投尚未開張，甚至還苦吞5連敗，這也讓他坦言很沮喪，不過仍會繼續努力在場上試圖為球隊拿下勝利。

諾拉今日迎戰大都會掛帥先發，主投6.1局被敲出7支安打失掉4分，其中包含林多（Francisco Lindor）與溫克（Jesse Winker）的全壘打，送出6次三振與2次保送苦吞敗投。

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諾拉今天在第7局的投球中，球速僅剩下88到89英哩（約141.6到143.2公里），有著顯著的下降，但他表示，這只是剛開季才會出現的現象，「我感覺天氣冷的時候先發，球速通常都上不來，當氣候稍微暖和些或許就會有所起色，也希望情況確實如我所想，不過我還是要繼續在場上競爭，對我來說把控球做好才是最重要的事。」

今年迎來生涯第11個賽季的諾拉，開季的狀況並不理想，5場出賽僅1場繳出優質先發，且都吞下敗投，防禦率來到6.43，「我仍然得繼續下去，我必須要丟大量的局數、試著降低失分並在場上競爭。我知道今年目前為止我的表現並不好，但我還要控制好我其他的球種，上場試圖贏下比賽。我不能控制結果，但我能控制的就是我的保送數，並正面迎戰每位打者。」

另外談到今年開季不理想的表現，諾拉坦言感覺很沮喪，「我現在0勝5敗而且防禦率大概6.5左右。這個成績真的很慘，但我仍會繼續努力並試著在下一次先發前有個好的一周，盡力做好我能做的準備並保持健康，持續相信事情很快就好起來的。」

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