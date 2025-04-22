MLB》37歲仍飆164公里火球！古巴強投查普曼在6隊都寫最速紀錄

查普曼。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪37歲火球男查普曼（Aroldis Chapman）今天後援1局被敲一發陽春砲，失掉1分，收下本季首次中繼成功。紅襪最後以4比2擊敗白襪隊。查普曼在4月19日登板飆出本季最快的102.3英哩火球（約164.6公里），古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體上X上指出，查普曼成為唯一在6支不同的大聯盟球隊都創隊史最速火球的投手。

查普曼今天在第8局登板後援，他丟一顆99.8英哩的偏高四縫線速球（約160.6公里），被白襪好手班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲右外野陽春彈，中斷近期連3場無失分表現。

請繼續往下閱讀...

查普曼本季出賽11場，拿到2勝1敗、防禦率1.93的成績，有4次救援成功、1次中繼成功，共投9.1局賞14次三振，被打擊率為2成。

紅襪在前天碰上白襪之戰，查普曼對白襪打者梅德羅斯（Chase Meidroth）的第一顆球，飆出102.3英哩火球，寫下本季最速紀錄。根據《波士頓先驅報》記者塞魯羅（Mac Cerullo）指出，這是自Statcast啟用後，紅襪投手最速紀錄。

羅梅洛日前在X上發文提到，查普曼是唯一在6支不同的大聯盟球隊都能飆出隊史最速火球的投手。

這6次的紀錄分別是（以下皆為美國時間）：2016年7月23日效力洋基時期飆出的105.7英哩火球（約170.1公里），2023年5月16日皇家隊時期的103.8英哩火球（約167公里），2010年9月24日紅人隊時期的105.8英哩火球（約170.2公里），2016年8月2日小熊隊時期的105.1英哩（約169.1公里），2024年8月7日海盜時期的105.1英哩，以及2025年紅襪時期的102.3英哩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法