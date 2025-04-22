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NBA季後賽》坦言犯下愚蠢失誤向隊友致歉！金塊MPJ還自曝肩膀受傷

2025/04/22 16:54

小波特。（法新社）小波特。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽西部首輪G2，金塊以102：105不敵快艇，系列賽遭追平。今天曾一度投出關鍵追平三分球的「MPJ」小波特（Michael Porter Jr.），卻在最後緊要關頭發生致命失誤，賽後他回休息室，也向隊友致歉。

小波特系列賽首戰毫無存在感，全場4投1中僅拿3分。不過此役他開賽就有很不錯的表現，也搶下不少籃板球，決勝節4分14秒更投進三分球追平戰局；然而最後1分38秒，小波特搶到籃板後想傳球卻不慎失誤，讓鮑威爾（Norman Powell）抄截後投進底角超前三分球，最後金塊就以3分差，在自家主場落敗。

根據《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）指出，今天拿15分、15籃板（6進攻籃板）的小波特，賽後回到休息室向隊友道歉，受訪時也坦言：「我在搶到籃板後犯了一個愚蠢的失誤，當我試著彌補時，剛好有人壓到我的肩膀。」

小波特還提到，自己的左肩受到關節扭傷，但應該不至於太嚴重；《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）也補充，小波特表示自己的傷勢沒大礙，但也強調他從未感受如此疼痛過。

《ESPN》報導，小波特在發生失誤當下摔倒在地，快艇後衛鄧恩（Kris Dunn）在爭搶球的過程中壓到小波特的左肩；而小波特賽後在休息室也面露難色，並表示希望自己在下一場客場作戰時，投籃不會受到影響。

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