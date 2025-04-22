全中運田徑》陽明高中「長頸鹿」羅聖欽 高一就奪1萬公尺競走金牌

台北陽明高中高一小將「長頸鹿」羅聖欽（中）今天在114年全中運高男組1萬公尺競走，以45分26秒46摘金。（教練翁竹毅提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕台北陽明高中高一小將「長頸鹿」羅聖欽今天在114年全中運高男組1萬公尺競走，以45分26秒46打敗一票強敵，升上高中的首屆全中運就把金牌放入口袋。

羅聖欽16日在沙烏地阿拉伯的亞洲U18田徑錦標賽男子5000公尺競走，以破個人最佳21分37秒88摘銅，他休息不到1週就要挑戰全中運，且還是更長距離的1萬公尺競走。教練翁竹毅透露，雖然沙國與台灣有5小時的時差，加上舟車勞頓，不過羅聖欽20日抵達台南後整體狀態就看起來不錯。

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畢竟才剛升上高一，想在眾多學長中脫穎而出勢必有難度，翁竹毅不諱言這對羅聖欽是項挑戰，「我們原本評估就是如果能拿到銅牌就很好了，比賽就設定順順走完。」

另外，台南近日都是好天氣，今天比賽時氣溫來到攝氏31、32度，對於競走選手又是另一考驗，翁竹毅表示，不少選手開賽就是採取要打破大會紀錄的速度開始競爭，只是也不少人都難敵如此炎熱的天氣，而羅聖欽就一路中規中矩做好自己的配速，「羅聖欽有一優勢是剛好日前在沙烏地阿拉伯比賽也有遇到這樣的溫度，所以這次在台南也就可以很快適應。」

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