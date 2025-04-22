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網球》艾卡拉茲在巴塞隆納挑戰連2站奪冠失利 讓他更佩服納達爾的成就

2025/04/22 16:29

艾卡拉茲。（資料照，歐新社）艾卡拉茲。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）帶著蒙地卡羅大師賽冠軍頭銜繼續前行，但最終倒在巴賽隆納決賽，無緣完成連兩站奪冠，而他也在親身體悟後，更佩服納達爾（Rafael Nadal）作為「紅土之王」的偉大。

「這真的是超級高的要求，你需要每天都付出100％努力。」艾卡拉茲坦言，剛打完蒙地卡羅沒太多休息就來到巴塞隆納，一切都很不容易，「所以我對納達爾過去一週又一週的穩定表現，真的佩服不已。」

艾卡拉茲有感而發地說：「很多人，包括我自己，即使我打網球，知道巡迴賽是什麼樣子，都非常佩服納達爾在紅土的成就，當你真正體驗後，你更能感受到這有多困難，無論是身體層面還是精神層面，一週又一週的考驗，一直連續的贏得所有冠軍，這是不可能，當你有親身經歷，你會更珍視這項成就有多偉大。」

納達爾在蒙地卡羅大師賽拿到11座冠軍，而巴塞隆納也有12座金盃，他生涯在此完成連兩週「背靠背」奪冠就多達10次，展現身為紅土高手的實力，以及難以匹敵的穩定性。

艾卡拉茲透露，納達爾在賽後也在第一時間傳訊息給他，「他希望我身體無礙，可以在幾天後恢復訓練，並且在馬德里大師賽恢復到最佳狀態。」

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