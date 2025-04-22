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日職》嚴厲點出戶鄉翔征低迷關鍵！巨人軍OB認為應該讓他留在二軍

2025/04/22 18:14

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征開季表現不佳遭下放二軍調整，80歲的前巨人軍投手、現任日本中央大學棒球隊監督的高橋善正，接受日媒訪問時嚴厲點出戶鄉翔征低迷的原因，更建議他不應急著回到一軍。

戶鄉翔征是去年中央聯盟三振王，是2024年世界棒球12強賽日本隊國手，但在冠軍戰遭台灣隊林家正與陳傑憲砲轟；季前與道奇交流戰更挨大谷翔平等球星單局3轟。今年擔任巨人軍開幕戰先發投手的他，本季一軍3場先發吞下0勝2敗，防禦率高達11.12，也在11日投3.1局狂失10分當天被下放二軍。

前巨人軍投手高橋善正受訪點出，戶鄉翔征現在即便球速還算不錯，但直球卻缺乏銳利度。「再快的球，如果沒有威力，變化球也無法發揮效果，打者就能輕鬆判斷球路。」

為何曾兩度拿下三振王、表現一直穩定的戶郷翔征，今年狀況卻如此低迷？高橋善正進一步分析：「他投太多了，過去3個球季他投球局數都超過170局，再加上2023年3月參加經典賽，11月又在12強冠軍戰先發，幾乎沒有時間讓身心好好休息。」

高橋善正表示，戶鄉在今年春訓開始的時候，狀態看起來就不佳，3月對上道奇熱身賽單局挨3轟，「即便對手是大聯盟的強打者，也不該這麼輕易地被打爆，這在以前的戶郷身上是沒有看見過的。」

高橋善正也對戶鄉提出犀利的建議，「個性認真的戶郷，或許有種『菅野智之不在了，我要扛起整支球隊』的責任感。想早點回到一軍的心情可以理解，但如果還沒恢復好就急著回來，只會讓身心更加疲憊，結果又會變得更糟，甚至可能造成嚴重傷勢，那就真的得不償失。」

日前戶鄉翔征在二軍先發面對西武獅，繳出6局無失分好投，也出現有關他即將回到一軍的報導，但高橋善正直言他不贊成，「他應該暫時留在二軍好好休養。他才25歲，還年輕，只要身體恢復到最佳狀態，他過去那種威力十足的球速自然會回來。只要恢復直球銳利度，成績自然就會上來。現在的戶郷，最危險的就是『急』。」

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