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全中運競技體操》蔡艾瑄摘國女全能金牌 送奧運教練父親蔡恆政一份禮

2025/04/22 17:20

新北明志國中蔡艾瑄今天在114年全中運國女組競技體操個人全能競賽技壓群雌摘金，也把個人首面全中運體操全能金牌，送給教練父親、奧運競技體操教練蔡恆政，感謝他的嚴厲指導，才有這成績。（全中運提供）新北明志國中蔡艾瑄今天在114年全中運國女組競技體操個人全能競賽技壓群雌摘金，也把個人首面全中運體操全能金牌，送給教練父親、奧運競技體操教練蔡恆政，感謝他的嚴厲指導，才有這成績。（全中運提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕新北明志國中蔡艾瑄今天在114年全中運國女組競技體操個人全能競賽技壓群雌摘金，也把個人首面全中運體操全能金牌，送給教練父親、奧運競技體操教練蔡恆政，感謝他的嚴厲指導，才有這成績。

個人全能資格賽，蔡艾瑄成績並不是最出色，同屆對手實力強勁，包括全運會金牌、台北民生國中周美，以及剛在成隊摘金的屏東至正國中李佳蔚跟林沛函等。蔡艾瑄全能決賽跳馬12.200分、高低槓11.750分、平衡木10.850分與地板11.900分，以總分46.700，險勝李佳蔚46.100分及周美44.700分。

蔡艾瑄有參加世界中學生U15運動會，15日返台調整時差2天後轉戰全中運。她坦言，世中運比完後，間隔快1週沒訓練，一度擔心全中運會調整不好，所幸最後順利完賽並摘金牌；蔡恆政則大讚女兒的表現超水準。

蔡艾瑄從小跟爸爸、姊姊蔡艾潔，一家人日常不是在體操館，就是準備前往體操館的路上。蔡艾瑄表示：「以前小時候練體操都會想，為什麼其他人放假可以出國玩，我得要留在體操館練習，但現在我會想要更專注訓練，不是出去玩了。」

蔡艾瑄笑說，其實有感覺蔡恆政對自己的女兒特別要求，比對其他選手還要再多一些，「很感謝姊姊總是陪著我一起被罵。」

蔡恆政表示，姊妹連兩屆一同征戰全中運，感到欣慰，身為指導教練及父親，兩個角色並不衝突，「我對每位選手都一樣，也不會很兇，但我告訴自己，回家後就是做好爸爸這件事，很少在家跟她們聊體操，關心她們生活多一點。」

新北明志國中蔡艾瑄今天在114年全中運國女組競技體操個人全能競賽技壓群雌摘金，也把個人首面全中運體操全能金牌，送給教練父親、奧運競技體操教練蔡恆政，感謝他的嚴厲指導，才有這成績。（全中運提供）新北明志國中蔡艾瑄今天在114年全中運國女組競技體操個人全能競賽技壓群雌摘金，也把個人首面全中運體操全能金牌，送給教練父親、奧運競技體操教練蔡恆政，感謝他的嚴厲指導，才有這成績。（全中運提供）

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