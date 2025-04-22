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日職》初登板奪勝曾別具意義 張奕鼓勵古林睿煬拚日職首戰

2025/04/22 17:24

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕今年轉戰日職日本火腿的古林睿煬，明一軍初先發挑戰日職生涯首勝。6年前在歐力士隊初先發就奪勝的張奕，向後輩古林睿煬喊話，說：「祝福他，以他的資歷不用擔心，好不容易出去，拿出最好實力就對了！」

張奕2019年8月8日一軍初先發，當時對手就是日本火腿隊，在旭川的地方球場作客，張奕該役6局失1分之姿拿下生涯首勝，這一勝的意義非凡，他成為日職史上首位在一軍初先發便拿下勝投的棄打從投育成選手。

張奕回憶，自知自己當時身分，是轉投手的第2年、也是日本首位轉投手的育成選手，他坦言：「緊張到身體起麻疹，因為是好不容易得到的機會，會很想要表現太多，還好那時候上場就平常心，把該練的拿到場上發揮。」

如今返台發展，今年重回先發角色的張奕，季初表現也穩定。張奕說，現在的自己多了經驗，會稍微微調自己的調整節奏，再行評估看能否進行，「以前是照著課表，現在經驗比較多一點。如果是主場出賽，賽前會稍微沖一下熱水，讓身體活起來，台灣的天氣也比較熱，準備時間比在日本要稍微縮短。」

張奕說，看過古林睿煬投球，他的實力沒有話說，祝福他有好表現。張奕說：「第一次一軍先發、又是自己主場，很多人在期待他，當然多少有壓力。但以他的資歷不用擔心，好好加油就好。好不容易出去，拿出最好實力！」

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