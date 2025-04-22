中職》從仰望球星到完成千安 陳子豪坦言當年沒想過

陳子豪達成生涯千安里程碑，家人特地送上鮮花與1000安紀念板。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕上週作客澄清湖球場和台鋼雄鷹交手，味全龍隊陳子豪完成生涯千安，中職史上第32人。陳子豪在父母與兒女到場見證下完成生涯紀錄，稍早也發長文感謝前球團中信兄弟的前輩、球迷，也謝謝現效力的味全龍球團。

陳子豪透露，達成紀錄後，一直在構思感謝文，因為有許多人事物需要表達感謝，「意義很重大，畢竟是千安，我是第32位，這是很困難的事，自己很幸運可以完成。」

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陳子豪今年29歲之齡完成千安，他認為年紀並非最重要，反而看到許多前輩用更快的速度完成，令他讚嘆前輩真的厲害。

而以陳子豪年紀和每年成績狀態，是否將目標放在2千安？他則坦言：「說真的，當初剛打職棒時，我連千安都沒想過。那時候想法很簡單，就是我要認真打球，萬一打不起來可能就要很早退休。」

陳子豪透露，因為有親戚住高雄，父母因此可以借住，在之前幾場比賽等著見證他生涯千安，也讓他首次有機會在球場跟家人合照。

至於完成千安的澄清湖球場，高中就讀高苑工商的陳子豪更加熟悉，高中時期就曾在該球場當過球僮。陳子豪笑說：「那時候看到職棒球星每個都光鮮亮麗，甚至還有香水味，拿的球棒跟球具裝備也都很多、很好，覺得很羨慕。」

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