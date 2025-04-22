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MLB》打擊率破3成、6轟的金手套外野請陪產假！洋基拉上24歲新秀

2025/04/22 19:16

葛里遜。（資料照）葛里遜。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，洋基2屆金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）今天賽前進入陪產假名單，條紋軍也從3A拉上24歲潛力新秀維瓦斯（Jorbit Vivas）。

28歲的葛里遜上季因交易案，與索托（Juan Soto）一起從教士轉戰洋基，但上場機會不多，表現也不佳，出賽76場，打擊三圍僅.190/.290/.385，攻擊指數0.675。但本季他大蛻變，至今20場出賽有13場先發，打擊三圍高達.320/.393/.700，攻擊指數1.093，敲出6轟、13分打點。

洋基今天賽前宣布，葛里遜列入陪產假名單，也從3A拉上24歲的內野手維瓦斯，這是他生涯第2度升上大聯盟，本季維瓦斯在3A出賽20場，打擊三圍.343/.432/.493，攻擊指數0.925，敲出2轟、14分打點。不過今天洋基4：6不敵守護者，維瓦斯沒有上場機會。

維瓦斯今年被《MLB Pipeline》評為洋基農場第20號新秀，去年7月就曾被叫上過大聯盟，不過沒有上場。球探報告點出，左打的維瓦斯揮棒動作俐落簡潔，對好球帶內各種球路的contact能力也很穩定，儘管去年三振率大幅提升，但依然能透過耐心選球來維持不錯的上壘率，同時維瓦斯也具備隱藏的長打火力，有望每年貢獻10至15轟的潛力。

而在跑壘速度、傳球臂力和二壘守備方面，維瓦斯評價偏低。他有足夠的智慧來盜壘，但在守備判斷仍欠缺直覺。維瓦斯的接球穩定，雖然過去在三壘守備表現掙扎，但現在已逐漸站穩腳步，只不過他的臂力要守三壘仍稍嫌勉強。

維瓦斯。（資料照）維瓦斯。（資料照）

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