MLB》直接放棄守備！洋基球星憶起昔日恐懼：我不想送命...（影音）

奇澤姆。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以4：6不敵守護者，今年為條紋軍貢獻許多精彩美技的明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），卻在這場比賽中選擇放棄一顆簡單的軟弱平飛球，賽後他也解釋原因。

此役4局上，守護者羅奇歐（Brayan Rocchio）敲出二壘方向軟弱平飛球，同時球棒也被打斷，而斷棒也同時飛往內野，儘管斷棒飛行的距離不遠，但與這顆平飛球的方向一致，這讓奇澤姆頓時嚇得直接放棄守備，最後這球形成一支1分打點的內野安打。

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Jazz Chisholm Jr. on 4th inning play, via @GJoyce9:



"I want to make every play out there for my guy, but at the same time, you don't want to die."pic.twitter.com/2oGArihHZM — Underdog MLB （@UnderdogMLB） April 22, 2025

「這很難取捨，」奇澤姆賽後說道。「我想為我的隊友守住每一球，但同時你也不想送命。那是個很尖銳的物體朝你飛過來，我親眼看過球員被斷棒刺傷，我知道那種傷可以有多嚴重。現在對我們來說最大的挑戰，就是能健康待在場上，所以我們在場上也得保護自己，特別是這種狀況發生時。」

根據《紐約郵報》報導，奇澤姆這番話並非空談，過去他在高階1A守游擊時，也被斷棒打中小腿過。奇澤姆也表示，自己在效力馬林魚時，曾目睹其他球員遭遇類似意外。

洋基日前與光芒的系列戰中也出現過類似情況，當時賈吉（Aaron Judge）敲出三壘滾地球，斷棒則往三壘方向飛去，當時光芒三壘手卡米內洛（Junior Caminero）也同樣選擇不去守備，「這就是為何我對斷棒在同一飛行路徑上的球會特別謹慎。」今天敲出本季第7轟的奇澤姆說道。

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