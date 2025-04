MLB》直接放棄守備！洋基球星憶起昔日恐懼：我不想送命...（影音）

奇澤姆。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天以4:6不敵守護者,今年為條紋軍貢獻許多精彩美技的明星二壘手奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.),卻在這場比賽中選擇放棄一顆簡單的軟弱平飛球,賽後他也解釋原因。

此役4局上,守護者羅奇歐(Brayan Rocchio)敲出二壘方向軟弱平飛球,同時球棒也被打斷,而斷棒也同時飛往內野,儘管斷棒飛行的距離不遠,但與這顆平飛球的方向一致,這讓奇澤姆頓時嚇得直接放棄守備,最後這球形成一支1分打點的內野安打。

請繼續往下閱讀...

Jazz Chisholm Jr. on 4th inning play, via @GJoyce9:



"I want to make every play out there for my guy, but at the same time, you don't want to die."pic.twitter.com/2oGArihHZM