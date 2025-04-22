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全中運羽球》西螺國中男團大逆轉 暌違12年奪金感謝幕後推手

2025/04/22 19:34

西螺國中男團暌違12年後再度登頂（西螺國中羽球隊提供）西螺國中男團暌違12年後再度登頂（西螺國中羽球隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雲林縣西螺國中在114學年度全中運國中男子團體決賽，克服1：2的落後劣勢，在男單、男雙連追2點後來居上，以3：2逆轉高雄市英明國中，奪下隊史暌違12年的男團金牌，帶隊教練蔡傑皓也特別感謝幕後推手、西螺前教練廖文彥的付出，「沒有他的付出，就沒有現在西螺羽球隊的成就。」

西螺國中在102學年度打下冠軍後，接下來在111、113年都打進決賽，與金牌失之交臂，但今年不再留憾，劉宇恆在第一點男單奪勝後，關鍵第四點男雙和陳彥林攜手扳平戰局，最後壓軸出戰的陳正也以直落二勝出，演出漂亮逆轉勝，成功重返榮耀。

國二的劉宇恆一人就包辦兩勝，是西螺奪勝的重要功臣，教練蔡傑皓也力讚他的表現，「他能有這樣的成績並不讓我意外，他在清晨5點30分就會自己先加強訓練，這場比賽充分展現出他的意志力和企圖心，這都是他平常訓練所累積的成果，但未來路還很長，希望他能保持初心。」

蔡傑皓也感謝球員在關鍵時刻有頂住壓力，「其實每一點都很重要，畢竟我們今年的陣容不算整齊，5點用5個人去拚，其中兩人還是國二，但都有扛住大場面，真的很不簡單。」

事實上，西螺國中是國內羽球選手重要搖籃，培育出無數國手，這次稱霸國中男團也再次擦亮羽球王國的招牌，對此，蔡傑皓除了感謝西螺國中的師長、雲林縣政府及土地銀行的支持，讓球隊擁有強大的後勤支援，此外，他也特別感謝前西螺教練廖文彥所建立的文化和訓練系統，畢竟有好的底蘊才能延續好成績，培育出好的運動員，也感恩他和前教練蔡嘉祐的無私付出，讓西螺拿下這面久違的金牌。

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