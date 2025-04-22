NFL》完美接班傳奇名將凱爾西！老鷹奉上4年22億綁住25歲新星中鋒

尤根斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，衛冕軍費城老鷹與25歲明星中鋒尤根斯（Cam Jurgens）簽下4年6800萬美元（逾新台幣22億）延長合約，其中含3940萬美元保證薪資，也讓正進入新秀合約最後一年的尤根斯續留友愛之邦。

來自內布拉斯加大學林肯分校的尤根斯，於2022年選秀會第2輪第51順位被老鷹相中。在傳奇中鋒凱爾西（Jason Kelce）於2023年賽季宣布退休後，尤根斯於隔年，也就是2024年球季，正式扛起老鷹先發中鋒的重責大任。

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尤根斯上季出賽16場，其傳球擋人成功率（pass block win rate）為95%，在聯盟所有進攻鋒線當中排名第10，也讓他生涯首度入選職業盃。而尤根斯帶領的老鷹全明星進攻鋒線，更幫助明星跑衛巴克利（Saquon Barkley）繳出有史以來最偉大的跑衛賽季之一，也助老鷹奪下第59屆超級盃冠軍。

在老鷹前進第59屆超級盃的路途中，尤根斯強忍背傷應戰。根據薛弗特報導，尤根斯在今年2月接受了一次背部手術，以減緩神經疼痛，醫師預估他將可以在7月全面康復，趕上季前訓練營。

尤根斯目前年均薪為1700萬美元，在聯盟中鋒排名第2，僅次堪薩斯酋長的明星中鋒漢弗萊（Creed Humphrey）。而老鷹過去一年內已經陸續續約4位主力進攻鋒線，除了尤根斯以外，還有左截鋒強森（Lane Johnson）、右截鋒梅拉塔（Jordan Mailata）與左哨鋒迪克森（Landon Dickerson）。

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