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日職》苦！西武球星高橋光成6局115球0責失仍問天 已590天無緣勝投

2025/04/22 21:25

高橋光成。（取自產經體育）高橋光成。（取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅明星投手高橋光成今天在客場先發對決羅德，繳出6局0責失分的優質先發，但自家打線遭到封鎖，最終西武在延長賽10局以1：2部落敗，也讓高橋光成已經590天未嘗勝投滋味。

西武獅明星右投高橋光成去年出賽15場一勝難求，前一戰對戰歐力士，燃燒116求繳出7局失1分（0責失）的優質先發，但無奈球隊打擊熄火，終場以0：2遭到完封，高橋仍悲情吞下本季第2敗，以及跨季13連敗，上次奪下勝投已經是2023年9月10日對上火腿。

今天對上羅德，西武打線開賽就進帳1分，但6局下2出局一、二壘有人，代打的寺地隆成擊出軟弱游擊滾地球，游擊手龍澤夏央傳一壘發生失誤讓高橋光成掉分，紀錄上為1支內野安打與1次守備失誤，因此不算在高橋光成的自責分。

高橋光成投完6局退場，用115球被敲6支安打，投出3次三振與2次保送，失掉1分非自責分，賽後防禦率2.74。最終西武在延長賽10局以1：2不敵羅德，高橋光成無關勝敗，無緣中斷跨季13連敗，已相隔590天無緣勝投。

賽後高橋光成受訪表示：「雖然用球數偏多，但能以最低失分投完整體內容，我認為還是有把比賽投好。今天風勢相當強，但我能一邊適應一邊完成投球。在這樣的比賽狀況與環境下，我覺得自己已經發揮出100%的實力，而且狀態還有提升空間。」

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