中職》范國宸首局重傷害！ 富邦悍將收下本季對味全龍首勝

范國宸轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕上週末艱辛終止開季客場10連敗的富邦悍將，今回主場首戰就有好表現，靠著范國宸首局的3分彈，終場5:2擊敗味全龍隊，近期2連勝，富邦今年和味全龍隊交手4場，今天拿下本季對戰首勝。

面對龍隊先發左投王維中，富邦悍將首局就有攻勢，孔念恩選到保送，申皓瑋和戴培峰敲安，富邦先馳得點。范國宸接著擊出個人本季首轟，悍將再灌3分打點，單局得4分。

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富邦推出的先發投手李東洺，此役投109球、單場8次三振都是生涯新高，但他僅投4.2局就退場，無關勝敗。5局上，李凱威選到保送，劉基鴻、陳子豪和張祐銘都敲安，味全龍隊追回2分，也讓李東洺沒能投滿5局。

6局下，戴培峰面對趙璟榮擊出陽春砲，個人本季第2轟，富邦該半局得1分。

7局上起，洋投富藍戈登板封鎖2局，任內投出6上6下。9局上，守護神曾峻岳登板，首位打者郭天信敲安，曾峻岳因流鼻血，富邦悍將請求暫停，比賽恢復後，曾峻岳三振李凱威，郭嚴文雙殺打。

范國宸轟出全壘打。（記者林正堃攝）

戴培峰。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）

王維中。（記者林正堃攝）

陳子豪。（記者林正堃攝）

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