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「台灣金孫」古林睿煬日職一軍初登板 今日賽事預告與轉播

2025/04/23 06:52

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場轉播，分別是費城人交手大都會、紅雀對戰勇士、道奇作客小熊，其中道奇日本巨星大谷翔平升格當爸爸後，首度與今永昇太交手，球迷記得鎖定轉播囉！

NBA季後賽有兩場賽事，由雷霆對上灰熊、湖人迎戰灰狼，灰熊與湖人在G1都遭痛宰，今日要力拚扳平戰局。

中職部分3場轉播，富邦銳歐過招味全鋼龍，統一獅布雷克強碰兄弟勝騎士，樂天威能帝面對台鋼石萬金，記得鎖定轉播。

日職方面，日本火腿迎戰樂天金鷲，台灣火球男古林睿煬掛帥先發，這是古林旅日生涯一軍初登板，一起幫他加油打氣。

MLB

07:00 費城人@大都會 愛爾達體育1台

07:30 道奇@小熊 愛爾達體育2台

10:30 紅雀@勇士 愛爾達體育2台 D-LIVE

NBA

07:30 灰熊@雷霆 緯來體育

10:00 灰狼@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:30 味全@富邦 MOMOTV、愛爾達體育1台

18:30 中信@統一 愛爾達體育2台、DAZN1

18:30 台鋼@樂天 DAZN2

日職

16:45 樂天@火腿 DAZN1

TPBL

19:00 國王@雲豹 緯來體育

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