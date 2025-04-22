中職》李東洺未投滿5局、富藍戈跨局完美演出 鋒總談投手調度

李東洺。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今主場和味全龍交手，先發的李東洺投109球、8次三振，雙破生涯新高，但僅負擔4.2局，5局遇亂流時退場。悍將接手的後援投手群一分未失，保住范國宸首局3分砲打下的領先，5:2收下勝利。

談及李東洺投球內容，富邦悍將總教練陳金鋒認為其實表現不錯。鋒總說：「前面表現非常好，但想控制得更好，反而用球數比較多。教練團是有想讓他挑戰勝投，但球賽變化大，他在該半局也沒辦法有更好掌握。投手教練會協助他討論、調整，今已經表現很好，進步很多。」

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悍將牛棚當中，後援1.1局的賴鴻誠拿下勝投，跨局投球的富藍戈2局僅用13球，把守最後一關的曾峻岳雖因天氣炎熱導致發生流鼻血治療插曲，仍投1局無失分，拿下救援成功。

陳金鋒說，並未特別設定富藍戈跨局，7局時由於遇到龍隊中心打線，因此讓富藍戈先登板，後續因他用球數不多，且反映還可續投，才讓他繼續，很感謝他完成2局任務。至於曾峻岳的小插曲，鋒總則坦言是第一次看到。

李東洺。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）

李東洺。（記者林正堃攝）

富藍戈。（記者林正堃攝）

賴鴻誠。（記者林正堃攝）

曾峻岳流鼻血仍完成救援任務。（記者林正堃攝）

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