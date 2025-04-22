中職》兄弟兩度掌握守備瑕疵得分 平野惠一：再次證明1球的重要性

中信兄弟6：3獲勝。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟靠宋晟睿、許基宏聯手擊出3發全壘打轟下5分，以6：3擊敗統一獅拿下對戰4連勝，對於今天1場的全壘打就追平前17場的產量，總教練平野惠一認為，再次證明1球的重要性。

平野指出，這場充分感受全壘打的威力，各隊投手愈來愈強，失投球相對愈來愈少，選手若能好好掌握，全壘打自然會出現，「我們還是有很多選手會追打壞球，一直去追打壞球，就不會有能打全壘打那麼甜的球過來。」

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中信於3局上、7局上掌握對手守備的瑕疵與失誤，共得3分正好就是勝負的差距，平野認為，棒球是充滿失誤的運動，今天再次證明1球的重要性，「我們從去年就不斷強調，1球就能左右勝負，必須做好準備，失誤才能比別人少。」

中信3局上無人出局一、三壘有人，江坤宇擊出內野滾地球，曾頌恩雖在三壘與本壘間被夾殺，卻掩護隊友跑者攻佔二、三壘，平野表示，曾頌恩幫助球隊多往前推進1個壘包，還避免被雙殺的可能，是很有貢獻的跑壘。

中信7局下2出局二壘有人，統一選擇對決連3打席都敲安打的許基宏，被他轟出第2發2分彈重新拉開比數，平野認為，如果中信處於落後，也會選擇對決打者，趕快拿到出局縮短守備時間，但許基宏展現價值，掌握失投曲球擊出重要的全壘打。

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