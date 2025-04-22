晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟兩度掌握守備瑕疵得分 平野惠一：再次證明1球的重要性

2025/04/22 22:53

中信兄弟6：3獲勝。（記者李惠洲攝）中信兄弟6：3獲勝。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟靠宋晟睿、許基宏聯手擊出3發全壘打轟下5分，以6：3擊敗統一獅拿下對戰4連勝，對於今天1場的全壘打就追平前17場的產量，總教練平野惠一認為，再次證明1球的重要性。

平野指出，這場充分感受全壘打的威力，各隊投手愈來愈強，失投球相對愈來愈少，選手若能好好掌握，全壘打自然會出現，「我們還是有很多選手會追打壞球，一直去追打壞球，就不會有能打全壘打那麼甜的球過來。」

中信於3局上、7局上掌握對手守備的瑕疵與失誤，共得3分正好就是勝負的差距，平野認為，棒球是充滿失誤的運動，今天再次證明1球的重要性，「我們從去年就不斷強調，1球就能左右勝負，必須做好準備，失誤才能比別人少。」

中信3局上無人出局一、三壘有人，江坤宇擊出內野滾地球，曾頌恩雖在三壘與本壘間被夾殺，卻掩護隊友跑者攻佔二、三壘，平野表示，曾頌恩幫助球隊多往前推進1個壘包，還避免被雙殺的可能，是很有貢獻的跑壘。

中信7局下2出局二壘有人，統一選擇對決連3打席都敲安打的許基宏，被他轟出第2發2分彈重新拉開比數，平野認為，如果中信處於落後，也會選擇對決打者，趕快拿到出局縮短守備時間，但許基宏展現價值，掌握失投曲球擊出重要的全壘打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中