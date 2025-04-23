MiLB》回3A後場場敲安！鄭宗哲3打數1安打進帳 打擊率升至.321

鄭宗哲。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜3A的台灣好手鄭宗哲，今天迎戰雙城3A先發出賽，繳出3打數1安打，外帶1次保送的成績，然而終場海盜4：16遭雙城擊潰。

鄭宗哲今日鎮守三壘打第9棒，2局上半面對馬修斯（Zebby Matthews）纏鬥7顆球選到保送，可惜無法回到本壘得分，4上再次對上馬修斯，在2人出局、滿球數的情況下鎖定高位置91.5英里（約147.3公里）卡特球，敲出反方向平飛安打，雖然靠著下一棒裴智桓的安打上到三壘，但最後隊友遭到三振，還是無法攻回本壘。

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比賽來到6上與8上時，鄭宗哲各有一次打擊機會，但沒有擊出安打，最終留下3個打數1支安打的表現。

守備部分，本場是鄭宗哲本季第2次在3A鎮守三壘，雖然在7局下半發生失誤，不過其餘的守備機會都穩穩把握。

鄭宗哲在美國時間16日被下放3A後，打擊成績相當火燙，4場出賽場場敲安，目前14打數狂敲8支安打，也選到2次保送，打擊三圍來到.321/.387/.321，持續等待回到大聯盟的時機。

另外在運動家2A打拚的林家正今日也有先發出賽，近期的打擊低潮仍未緩解，累計3打數0安打，打擊率.048。

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